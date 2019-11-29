شاهد لحظة مرعبة لسقوط رجل على قضبان المترو أثناء النظر في هاتفه

النظر في الهاتف قد يأخذ العقل بالفعل، فتجد من يصطدم بعمود أو من يسقط على وجهه، لكن كارثة هذا الرجل كانت أكبر حيث سقط على قضبان المترو أثناء اندماجه في تفحص هاتفه.



التقطت كاميرات مراقبة محطة آجويرو في الأرجنتين لحظة سقوط رجل على قضبان المترو أثناء انخراطه في هاتفه المحمول، فلم يلاحظ الرجل الذي لم يكشف عن اسمه والبالغ من العمر 49 عامًا اقترابه من الرصيف.



فتظهر اللقطات وهو يقترب من الحافة وفجأة يسقط مباشرة على القضبان وفقا لصحيفة مترو، وقد أسرع المارة لإنقاذه وسحبوه مرة أخرى إلى الرصيف.



وفي الحال توجهت إليه خدمات الطوارئ في المحطة لاطمئنان على حالته، حيث وقعت الحادثة في محطة Aguero على خط بوينس آيرس بالأرجنتين.



كان الرجل يرتدي أربطة لتقويم العظام على ساقه عندما سقط على قضبان السكك الحديدية، ورفض نقله إلى المستشفى لإجراء تقييم طبي، وقع حادث مماثل في 15 أكتوبر على نفس الخط حيث نام رجل على الحائط وتقدم بضع خطوات ليسقط فوق امرأة بالقرب من حافة المنصة.



فوقعت على القضيب أمام سائق قطار تمكن من التوقف في الوقت المناسب لحسن الحظ، واستطاع إيقاف القطار على بعد بضعة أقدام من المكان الذي سقطت فيه.