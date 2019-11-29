إنجاز.. رئيس سيمنز: مشروعنا في مصر غير مسبوق.. والسيسي لديه الكثير ليقدمه

قال جو كايسر الرئيس التنفيذي لشركة سيمنز الالمانية، إن مصر أثبتت أنها قادرة على الإنجاز، مضيفا:" إذا نظرنا إلى سجل النجاحات سنجد سرعة حفر قناة السويس الجديدة وبناء أكبر ثلاث مصانع طاقة في العالم في أقل من 3 أعوام".



وأضاف كايسر في حواره مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي"، المذاع على قناة " دي إم سي"، أن الأمر كان سيكون مستحيلا بدون تعاون الحكومة المصرية في جوانب الأمن والسلامة والشركات المعاونة، وجلبنا 400 شركة أوروبية للعمل معنا".



وتابع :" الرئيس السيسي لديه الكثير ليقدمه ويشاركه مع الزعماء الأفارقة بخصوص إنجاز العمل".



وأكمل :"التنمية الاقتصادية تحتاج إلى قيادة قوية، وفي كل مكان أذهب له للعمل في مشروع جديد يسألني الناس عن المشروع المصري".



ولفت جو كايسر:" ما قمنا به في مصر أمر غير مسبوق والقطاع الاقتصادي تعاون على إنجاح العمل ".