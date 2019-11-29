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إنجاز.. رئيس سيمنز: مشروعنا في مصر غير مسبوق.. والسيسي لديه الكثير ليقدمه

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 02:21 ص
جو كايسر الرئيس التنفيذي
جو كايسر الرئيس التنفيذي لشركة سيمنز الالمانية
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هاني حسين
قال جو كايسر الرئيس التنفيذي لشركة سيمنز الالمانية، إن مصر أثبتت أنها قادرة على الإنجاز، مضيفا:" إذا نظرنا إلى سجل النجاحات سنجد سرعة حفر قناة السويس الجديدة وبناء أكبر ثلاث مصانع طاقة في العالم في أقل من 3 أعوام".

وأضاف كايسر في حواره مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي"، المذاع على قناة " دي إم سي"، أن الأمر كان سيكون مستحيلا بدون تعاون الحكومة المصرية في جوانب الأمن والسلامة والشركات المعاونة، وجلبنا 400 شركة أوروبية للعمل معنا".

وتابع :" الرئيس السيسي لديه الكثير ليقدمه ويشاركه مع الزعماء الأفارقة بخصوص إنجاز العمل".

وأكمل :"التنمية الاقتصادية تحتاج إلى قيادة قوية، وفي كل مكان أذهب له للعمل في مشروع جديد يسألني الناس عن المشروع المصري".

ولفت جو كايسر:" ما قمنا به في مصر أمر غير مسبوق والقطاع الاقتصادي تعاون على إنجاح العمل ".
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