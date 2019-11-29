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رياضة

شوقي غريب: البدري طلب مصطفى محمد في مواجهتي كينيا وجزر القمر.. فيديو

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 03:41 ص
مصطفى محمد
مصطفى محمد
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محمد رشاد
أكد شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي طلب نظيره حسام البدري مدرب المنتخب الأول ضم اللاعب مصطفى محمد في التوقف الدولي الأخير.

وفي تصريحات لقناة "أون سبورت" قال شوقي غريب :"طلب حسام البدري ضم مصطفى محمد في التوقف الأخير لمواجهتي كينيا وجزر القمر في وقت مبكر جدًا".

وتوج مصطفى محمد بهداف بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة بعد أن سجل 4 أهداف في مرحلة المجموعات ليقود فريقه للصدارة والعبور إلى نصف النهائي.

وأضاف غريب :"أخبرت البدري بحاجتي لمصطفى محمد، ثم كان هناك اقتراح بأن يذهب للمنتخب الأول إذا ما تأهل الأوليمبي لنصف النهائي".

وتابع مدرب المنتخب الأوليمبي: "تدخل محمد بركات مدير المنتخب الأول وقال أن التأهل لنصف النهائي لا يعني التأهل للأوليمبياد حتى يفقد الفريق الأوليمبي مهاجمه فتوقفت الفكرة عند هذا الحد".

وأتم شوقي غريب :"على العكس تمامًا طلبت من رمضان صبحي الانضمام للمنتخب الأوليمبي رغم مشاركته مع المنتخب الأول وظهوره في كأس العالم 2018، واتفقنا بعد الموافقة على التأهل لطوكيو والفوز بأمم إفريقيا".
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