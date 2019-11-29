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فن

فيديو قديم .. مصطفى قمر بيغنى ومحمد حماقى فى الكورال والجمهور يعلق: "سبحان الله"

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 01:25 ص
مصطفي قمر
مصطفي قمر
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شيرى نبيل
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " فيديو للنجم مصطفى قمر في إحدى الحفلات القديمة وهو يغني أغنية آه يا واد يا اسكندراني " ويقف محمد حماقي مع الكورال .

تفاعل الجمهور مع الفيديو : سبحان الله حماقي بدأ من الصفر وأخر له حكم ولكل مجتهد نصيب.

من ناحية أخرى انضم الفنان مصطفى قمر إلى فريق عمل فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" ويشارك كضيف شرف أمام الفنان كريم عبد العزيز.

والفيلم يقوم ببطولته بجانب كريم عبد العزيز كل من ماجد الكدوانى ودينا الشربينى وبيومى فؤاد ومحمد ثروت، وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف.

ويظهر كريم عبد العزيز بشخصية مقدم برامج يناقش العديد من القضايا الأسرية فى المجتمع المصرى وقضايا الزواج والطلاق ويدخل فى صراعات وخلافات مع زوجته الأولى، التى تطلب منها الطلاق ولكنه يرفض، ثم يقابل دينا الشربينى بالصدفة، ويقع فى حبها، وتجعله يذهب للمأذون للمرة الثانية ويتزوجها.

والفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندى وهو ينتمى إلى الأعمال الكوميدية الاجتماعية.
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