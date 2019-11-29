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رياضة

قبل لقاء النجم.. مهند مجدي: أشكر الخطيب على منحي الفرصة.. معنويات اللاعبين مرتفعة

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 01:07 ص
النادي الأهلي
النادي الأهلي
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محمد رشاد
قال مهند مجدي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، ورئيس بعثة الفريق بتونس، إن كل الأمور تسير بشكل جيد للغاية.

ويلتقي الأهلي والنجم الساحلي على أرضية ملعب رادس ضمن منافسات الجولة الافتتاحية لدور المجموعات بالبطولة القارية الأكبر.

وقال مهند في تصريحات لقناة الأهلي: "كل الأمور تسير بشكل جيد، والكل قائم بدوره سواء السفارة أو النجم الساحلي الذي لم يقصر معنا في شيء، أتمنى التوفيق يحالفنا في المباراة وتكون بداية موفقة".

وتابع: "أشكر مجلس الإدارة ومحمود الخطيب أنهم أعطوني هذه الفرصة العظيمة بالتواجد، وسعيد جدًا أن أكون معهم لأول مرة وقريبا من اللاعبين لهذه الدرجة".

وعن استعدادات الأهلي لمباراة النجم قال: "معنويات لاعبي الأهلي مرتفعة وجيدة وأراها في أعينهم وروحهم جيدة فيما بينهم وهذا شىء مبشر، وأتمنى أن تنعكس في الملعب ونفرح الجميع".

وواصل: "هناك نوع من الثقة أن اللاعبين اجتهدوا ولم يقصروا في شىء".

يذكر أن الأهلي والنجم الساحلي يحلان في المجموعة الثانية برفقة كل من الهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي.
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