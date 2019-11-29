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فريدة الزمر: سمير صبري أستاذي في الإعلام وعلمني كيفية محاورة الضيوف.. فيديو

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 01:50 ص
الإعلامية الكبيرة
الإعلامية الكبيرة فريدة الزمر
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كـريـم الـخـطـيـب
قالت الإعلامية الكبيرة فريدة الزمر، إن الفنان سمير صبري له فضل كبير في تدريبها مع صديقتها سلمى الشماع في بدايتهم الإذاعية.

وأضافت فريدة الزمر خلال حوارها مع الإعلامي أيمن عدلي في برنامج «أخبار مصر» المذاع على التليفزيون المصري: «سمير صبري استاذي في الإعلام لأنه سبب جرأتي وعلمني كيف أعد الأسئلة واحاور الضيوف».

وأوضحت أنها من شدة حبها المجال الإذاعي كانت تقف أمام المرآة وهي صغيرة وتقدم برامج الربط، وبعدها شاء القدر بتعيينها والتحقت بالعمل في التليفزيون المصري خلال فترة السبعينات بعد تخرجها عام 1972.

وأشارت فريدة الزمر إلى أن أول دخولها مبنى ماسبيرو كانت تقدم برنامج «النادي الدولي» مع سلمى الشماع، منوهة إلى أنها استضافت ضيوف كثيرة والفقرات كانت متنوعة في الاختيارات لذلك كان الحوار في كل مرة بسيط.

ولفتت إلى أن ماسبيرو كان بداية الانطلاقة الأولى التي صنعت فريدة الزمر وغيرت شخصيتها، متابعة «ماسبيرو له الفضل عليا في اشياء كثيرة»، مؤكدة أن بدايتها الاذاعية كانت مميزة.
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