سيمنز الألمانية: مشروع مشترك مع مصر لتدريب 6000 شاب بنظام التعليم المزدوج

قال جو كايسر الرئيس التنفيذي لشركة سيمنز الالمانية، إنه هناك مشروع مشترك بين مصر وألمانيا وتم الإتفاق على تعليم 6000 شاب بنظام التعليم المزدوج.



وأضاف كايسر في حواره مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي"، المذاع على قناة " دي إم سي"، أننا نقوم بتطوير النظام السابق وإدخال طرق وأدوات حديثة بما في ذلك الأجهزة الرقمية ونظام الرقمنة، لأن هذا هو مستقبل العلاقة بين الإنسان والآلة وكل هذا الجهد والعمل يعتبر قصة نجاح أخرى.



وتابع إنه التقى بالرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر أفريقيا والاستثمار، مضيفا:" لقاء الرئيس السيسي يسعدني كثيرا وأمتن لمقابلته كثيرا".



وتابع جو كايسر:" بكل تأكيد الرئيس السيسي أكثر المفاوضين عنادا حينما يتعلق الأمر بمصلحة شعبه، ولم يقل لي رئيس أو مسؤول من قبل أنه عليك تقديم شيء ما إكراما لشعبي".



وأضاف:" إذا نظرت للبنية التحتية كقطاع الطاقة أو الرعاية الصحية ستجد أن اولويتها هي خدمة المواطن والمجتمع".