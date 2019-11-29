إسلام جمال ينضم لمسلسل "ختم النمر" مع أحمد صلاح حسنى

انضم الفنان إسلام جمال إلى مسلسل "ختم النمر" ، الذي يلعب بطولته النجم أحمد صلاح حسنى، فى أولى بطولاته الدرامية، من إنتاج سينرجي.



ويعد إسلام أول المتعاقدين على المسلسل، والذى ينتمى لنوعية مسلسلات الـ 45 حلقة، من تأليف محمد عبد المعطى، ومن إخراج أحمد سمير فرج.



مسلسل "ختم النمر" بطولة أحمد صلاح حسنى، وتأليف محمد عبد المعطى، والذى يتعاون مع حسنى للمرة الثانية بعدما قدما سويا مسلسل "حكايتى" ، وإخراج أحمد سمير فرج، وإنتاج سينرجى.



يذكر أن آخر أعماله مسلسل بل لا دليل" بطولة خالد سليم ودرة، عمر الشناوى وعدد من الفنانين، تأليف إنجي علاء، وإخراج منال الصيفى ، كما شارك فى رمضان الماضى بمسلسلي "حكايتى" مع ياسمين صبرى، ومسلسل "كلبش3" مع النجم أمير كرارة.