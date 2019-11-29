بحاجة إلى غربلة.. فريدة الزمر: ماسبيرو كنز مليء بالمجوهرات النادرة.. فيديو

قالت الإعلامية الكبيرة فريدة الزمر، إن ماسبيرو يعتبر كنز مليء بالمجوهرات والألماس نادرة، مشيرة إلى أن ماسبيرو بحاجة الى «غربلة» ليبقى الأشياء المهمة حتى تتوظف الأشياء أمورها الطبيعية.



وأضافت الزمر خلال حوارها مع الإعلامي أيمن عدلي في برنامج «أخبار مصر» المذاع على التلفزيون المصري، أنها عندما كانت تترأس القناة الثالثة كانت تجلس مع زملائها وتتحدث في محتوى البرامج التي تقدم.



وأشارت إلى أن خلال فترة ترأسها للقناة الثالثة كان العصر الذهبي للتلفزيون المصري، لافتا أن أن هناك مواقف وذكريات مازالت متعلقه في ذهنها، وكل المواقف تدل على الإصرار والنجاح .



وأوضحت أن ماسبيرو كان بداية الانطلاقة الأولى التي صنعت فريدة الزمر وغيرت شخصيتها، متابعة : «ماسبيرو له الفضل عليا في اشياء كثيرة».



وتحدثت فريدة الزمر عن مشاركتها في الإذاعة الدولية «مونت كارلو» الذي كان مفاجاة لها، مؤكدة أنها من الشخصيات التي تحمل طاقة إيجابية، وتسعى لتحقيق أهدافها .