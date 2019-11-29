مش هتصدق.. أسعار صادمة لـ فساتين رانيا يوسف في مهرجان القاهرة السينمائي

ظهرت الفنانة رانيا يوسف خلال الأيام الماضية بمجموعة متنوعة ومختلفة من الفساتين والأزياء التى لفتت أنظار الجميع، وذلك خلال مشاركتها فى فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى.



حيث تألقت رانيا يوسف فى حفل الافتتاح بفستان أسود طويلا وذا أكمام طويلة، واتسم بالقماش اللامع بالكامل، وبفتحة من الخلف كشفت عن ظهرها، كما كشف التصميم عن قوامها المثالي، وكان الفستان من توقيع دار الأزياء العالمية بالمان، وقد بلغت تكلفته 2,976 دولارا أمريكيا أى ما يقرب من 50 ألف جنيه مصرى.



فيما خطفت الأنظار رانيا يوسف ثانى يوم من فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى، بإطلالة جريئة من اختيار الاستايلست Yasmin Din، حيث ارتدت فستانا قصيرا أعلى الركبة وذا أكمام طويلة، من توقيع دار الأزياء العالمية BALMAIN، بلغ سعر فستان رانيا يوسف 1319 دولارا أمريكيا، وأكملت إطلالتها بحذاء أنيق باللون الاسود ذي كعب عال.



ارتدت رانيا يوسف جمبسوت أنيقا وكلاسيكية من دار الأزياء العالمية BALMAIN.، وقد بلغ سعر الجمبسوت 2,605 دولار أمريكى، أى ما يقرب من 42 ألف جنيه مصري ، تميز جمبسوت رانيا يوسف بأنه مقلم و جمع بين اللونين الأبيض والاسود، وبشق من الجانب كشف عن ساقها، بالإضافة إلى حزام حول خصرها كشف عن رشاقتها.



في اليوم الثامن من فعاليات المهرجان اختارت فستان قصير من دار الأزياء العالمية BALMAIN.، وبلغ 1255 يورو قبل الخصم بينما كانت تكلفته بعد الخصم 878 يورو، أى ما يقرب من 15 ألف جنيه مصري.