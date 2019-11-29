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فن

زينب حسن تنتهى من تسجيل أغنية جديدة بعنوان ""بنستقوى"

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 06:07 ص
زينيب حسن
زينيب حسن
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شيرى نبيل
انتهت زينب حسن نجمة ذا فويس كيدز أغنية جديدة بعنوان "بنستقوي"، وهي من كلمات محمود التوني، وألحان حاتم عزت، وتوزيع تيام طارق، وهندسة صوت جورج يعقوب، ومن المقرر أن يتم طرحه في الأيام المقبلة على القنوات الفضائية والإذاعات المختلفة.

من ناحية أخرى شاركت زينب مع فريق نجم تامر حسنى بكليب "الله شاهد" مع فريقه كل من، مروان طارق، وهاجر طه، وجويرية حمدي، وميرنا صلاح، ورفقا القلعاني، ويوسف فرج، وجنين خراط، وأحمد السيسي، وحفظة ذكرى، وأمير عموري، ونجمة كور، ومحمد عزيز، ولؤى عبدون، وعلى الهادى.

يذكر أن آخر أعمال زينب حسن كليب بعنوان "باب بيفتح باب" وهي من كلمات وألحان حسام حسن، وتوزيع عبد الله محمود، وإخراج عمرو ميكس، وكان وقت طرحه كتب النجم تامر حسنى، عبر حسابها على موقع التغريدات القصيرة تويتر:" دى زينب حسن من فريقى فى voicekids الموسم الأول مليون مبروك حبيبتى زوزو وبراڤو اختيار الكلمات والاتجاه وعن جمال صوتك أنا مش هتكلم".
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