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مرأة

بـ خطوات بسيطة.. احصلى على شعر حريرى بمكون واحد من مطبخك

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 07:31 ص
صدى البلد
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نهى هجرس
يعد الزبادى من أهم المسكات التى تعميل على ترطيب الشعر بعمق، ويساعد على حل مشكلات الشعر التالف والباهت بشكل كبير مما يعمل على تعزيز الحيوية به، وتغذية بصيلات الشعر، والحصول على شعر ناعم ولامع، وقد نشر موقع "boldsky" بعض الطرق للأستفادة من الزبادى للشعر وهى:-

- الطريقة الأولى
- 4 ملاعق من الزبادى
- 2 ملعقة كبيرة من زيت اللوز

طريقة الأستخدام:-
- أخلطى المكونات معًا ودلكى بها الشعر بشكل جيد
- أتركى الخليط على الشعر لمدة ساعة كاملة
- أغسلى شعرك بالماء الفاتر

الطريقة الثانية:-
- 2 ملعقة كبيرة من الزبادى
- ملعقة كبيرة من العسل

طريقة الأستخدام:-
- أخلطى المكونات جيدًا معًا
- ضعى الخليط على الشعر وأتركية لمدة 30 دقيقة
- أغسلى شعرك جيدًا بالشامبو
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