هنفطر ايه النهاردة..شكشوكة بالباذنجان وفول بالطماطم.. وعصير ليمون بالنعناع

تعد وجبة الفطار من أهم الوجبات التى يجب أن يتوافر بها كافة المواد الغذائية، لأنها تمد الجسم بالطاقة طوال اليوم وتعمل على توازنة، ولذلك سنقدم طريقة عمل الشكشوكة بالباذنجان مع الفول بالطماطم وعصير الليمون بالنعناع الفريش لوجبة متكاملة ومغذية:-



مكونات الشكشوكة بالباذنجان:-

- باذنجان

- بصل

- طماطم

- فلفل رومى الوان

- بيض

- زبدة

- زيت

- ثوم

- فلفل حار

- بقدونس

- شبت

- ملح وفلفل



طريقة تحضير الشكشوكة بالباذنجان:-

- قومى بتقطيع الباذنجان مكعبات ويحمر فى الزيت



- شوحى الفلفل الالوان و الطماطم والبصل مع الزبدة و ملح وفلفل و الشبت و البقدونس



- ضيفى الفلفل الحار و الثوم و يقلبوا جيدا



- اخفقى البيض ثم يضاف الى الطاسة مع الباذنجان و باقى الخضروات ثم يرفع فى الفرن لمدة 5 دقائق ليكتمل النضج ثم يقدم بالهنا





مكونات الفول بالطماطم:-

- فول مدمس

- سمنه

- طماطم

- ثوم

- خل

- هريسة شطة

- كمون ناعم

- فلفل أسود



طريقة تحضير الفول بالطماطم:-

- شوحى الثوم فى السمنة على النار ثم أضيفى الخل



- أضيفى الفول المدمس وقطع الطماطم



- أضيفى الملح والفلفل الأسود والكمون وهريسة الشطة وقلبى ثم قدميه





مكونات الليمون بالنعناع:-

- ليمون

- نعناع طازج

- سكر

- ثلج

- ماء



طريقة تحضير الليمون بالنعناع:-

- باستخدام خلاط كهربائي افرمي الليمون مع النعناع والسكر

- ثم ضعى القليل من الماء وقطع الثلج

- يقدم بالهنا







