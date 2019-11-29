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فن

بدرية طلبة تنضم لـ " لوكاندة الأوباش "

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 03:31 ص
بدرية طلبة
بدرية طلبة
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شيرى نبيل
انضمت الفنانة بدرية طلبة لمسرحية " لوكاندة الأوباش" لتقف على خشبة مسرح بوليفارد بموسم الرياض مع المخرج أشرف زكى، بعد اعتذار شيماء سيف، ومن المقرر أن يتم عرضها في فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

ويشارك في بطولة العمل كل من ماجد المصري، ومايا دياب، وحسن الرداد، وحمدي الميرغني، وهالة فاخر، وسعد الصغير، وانجى على، وأوس وأوس، وحسن عبد الفتاح، وهي من تأليف محمد عز.

يذكر أن بدرية طلبة تشارك حاليًا في مسرحية "ريا وسكينة تانى" مع الفنانة انتصار، وحمدي الوزير، ومن تأليف مصطفى سالم، وإخراج حسام الدين صلاح.
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