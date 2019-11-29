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أخبار العالم

الجزائر: لائحة البرلمان الأوروبي بشأن وضعنا الداخلي وقاحة وترويج للفوضى

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 04:21 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
ندّدت الجزائر بشدة، أمس الخميس، بمصادقة البرلمان الأوروبي على لائحة حول الوضع السياسي في الجزائر، ندد فيها النواب بما وصفوه بانتهاكات في حقوق الإنسان واعتقالات تعسفية، وتضييق على الحريات.

وقالت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان نشرته الوكالة الرسمية: "إيعاز من مجموعة من النواب متعددي المشارب وفاقدي الانسجام، منح البرلمان الأوروبي نفسه، بكل جسارة ووقاحة، حرية الحكم على المسار السياسي الراهن في بلادنا في الوقت الذي يستعد فيه الجزائريون لانتخاب رئيس جديد للجمهورية بكل ديمقراطية وشفافية".

وأضاف البيان أن البرلمان الأوروبي "أكد باستجابته هذه لإيعاز هؤلاء البرلمانيين المحرضين، أنه يعمل بشكل مفضوح للترويج لأجندة الفوضى المقصودة التي سبق للأسف تنفيذها في العديد من الدول الشقيقة".

كما لمحت الجزائر إلى إمكانية مراجعة علاقتها مع المؤسسات الأوروبية "الجزائر تحتفظ لنفسها بالحق في مباشرة تقييم شامل ودقيق لعلاقاتها مع المؤسسات الأوروبية".

وأشعلت مصادقة البرلمان الأوروبي يوم الخميس في ستراسبورج على لائحة حول الوضع السياسي في الجزائر، الساحة السياسية في البلاد، حيث نددت مختلف التشكيلات السياسية، المترشحين الخمسة للرئاسيات المقبلة، وكذا القيادة العليا للجيش الشعبي الوطني، بما وصفوه بالتدخل السافر في الشأن الداخلي الجزائري.
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