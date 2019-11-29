أخبار الفن.. مفاجأة.. حذف أغنية يوم تلات لعمرو دياب من أنغامي...وإطلالة جريئة لـ إليسا بالروب الأبيض

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير الآتي.



مفأجاة .. حذف أغنية يوم تلات لعمرو دياب من أنغامي

فوجئ مستخدمو برنامج أنغامي بحذف أغنية " يوم تلات " للنجم عمرو دياب من علي أنغامي ولا يزال الأمر غامضا حتى الآن.

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https://www.elbalad.news/4076093



بالروب الأبيض .. إطلالة جريئة لـ إليسا

شاركت النجمة اللبنانية إليسا جمهورها بنشر صورة جديدة لها عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام أثناء تواجدها في كندا.

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https://www.elbalad.news/4076085



بإطلالة جذابة .. هند صبرى تبهر متابعيها وغادة عادل تعلق لها | شاهد

نشرت الفنانة هند صبري صورة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".

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https://www.elbalad.news/4076062



فيديو قديم .. مصطفى قمر بيغنى ومحمد حماقى فى الكورال والجمهور يعلق: "سبحان الله"

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " فيديو للنجم مصطفى قمر في إحدى الحفلات القديمة وهو يغني أغنية آه يا واد يا اسكندراني " ويقف محمد حماقي مع الكورال .

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https://www.elbalad.news/4076061



