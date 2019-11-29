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أخبار العالم

برلماني ليبي يفتح النار على تركيا بعد توقيع اتفاق أمني مع حكومة الوفاق

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 03:17 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
هاجم رئيس لجنة الشئون الخارجية والتعاون الدولي لمجلس النواب الليبي يوسف العقوري، الاتفاق الأمني الذي وقعته تركيا مع حكومة الوفاق الليبية، مؤكدًا أن الاتفاقية لا تمثل إرادة الشعب وتعد انتهاكًا لاتفاقية فيينا للمعاهدات.

وقال العفوري في تصريح لوكالة "سبوتنك" الإخبارية: "توقيع اتفاقيتين بين حكومة الوفاق والجانب التركي تشمل التعاون الأمني والحقوق البحرية الاتفاقيتين مرفوضتين بالنظر لأن حكومة الوفاق حكومة غير دستورية ولا تمثل الشعب الليبي"، مشيرا إلى أن "تلك الحكومة تعمل بدون رقابة مجلس النواب على أعمالها وبالتالي تغيب بنود تلك المذكرتين عن مجلس النواب".

وأضاف: "حتى بفرض صحة الاتفاق السياسي فإن حكومة الوفاق هي حكومة تسيير أعمال وليس من صلاحياتها توقيع اتفاقيات بمستوى هذه الأهمية وفي فترة انتقالية"، موضحًا بأن "الاتفاقيتين تعدان انتهاكا لاتفاقية فيينا للمعاهدات".

وأكد العقوري أن "سياسيا تعد الاتفاقيتين تصعيدًا خطيرًا سيعمق الانقسام ويزيد التوتر في المنطقة"، مؤكدًا بأن "قد تمهد لتنازلات ليبية فادحة للجانب التركي في حدودها البحرية وتحديدًا في منطقة نفوذها الاقتصادي التي تمتد شرق المتوسط وتحتوي ثروات بحرية ومعدنية وستزيد من تعقيد الأمور مع دول الجوار وقد تخلق توترا في منطقة شرق المتوسط".
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