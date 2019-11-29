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منوعات

مفتاحك اتكسر في الباب.. شاهد أسهل طريقة لإخراجه دون مجهود

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 04:05 ص
مفتاحك اتكسر في الباب
مفتاحك اتكسر في الباب
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عزة عاطف
تتكرر هذه المشكلة لدي العديد من الناس باستمرار، فعندما يعلق مفتاحك داخل الباب ولا تستطيع فتحه أو إخراجه، قد يحدث أن ينكسر المفتاح داخل "كالون" الباب.

انتشر مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام يوضح طريقة بسيطة جدًا للتصرف الصحيح عند انكسار المفتاح داخل الباب وصعوبة إخراجه.

حيث يكشف مقطع الفيديو عن فاعلية "الشمع" في حل تلك الأزمة، عن طريق إشعال النار ليذوب الشمع ثم يوضع في مكان المفتاح داخل الباب.

اضغط على الشمع بقوة ليغوص داخل مكان المفتاح وانتظر لحظات حتى يجف ثم اسحبه، عندها ستجد الشمع قد التصق بقطعة المفتاح المكسورة وأخرجها منه بخروجه.
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