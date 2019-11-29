كارمن سليمان تطرح أغنيتها الجديدة "لازم نغيب".. فيديو

طرحت الفنانة كارمن سليمان، أحدث أغانيها التي تحمل اسم "لازم تغيب" عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، حيث وصلت مشاهدتها ل20 ألفا في غضون ساعات قليلة.



وعلقت كارمن سليمان على صدور الأغنية بكلمات أظهرت حبها الشديد للعمل، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر قائلة "من أول ما سمعتها وأنا حاساها قريبة لقلبي جدا".



أغنية "لازم نغيب" من كلمات محمد الغرير، ألحان وتر، توزيع رأفت، وتريات تامر فيظي، جيتار شريف فهمي، إيقاع هاني الدوسري، مكس وماستر جاسم محمد، إشراف عام مصطفى جاد.



وتعتبر أغنية "لازم نغيب" ثاني أغنيات كارمن سليمان في غضون 5 أسابيع، حيث طرحت قبل أسابيع قليلة أغنية "تفنن"، وحملت أيضا اللهجة الخليجية.