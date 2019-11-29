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أخبار العالم

شاهد.. ترامب يقدم الطعام للقوات الأمريكية خلال زيارته المفاجئة لأفغانستان

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 03:33 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
تداولت وسائل إعلام أمريكية لقطات مصورة توثق لحظة تقديم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الطعام للقوات العسكرية المتواجدة في أفغانستان، وذلك خلال زيارته التي قام بها، مساء أمس الخميس، إلى البلاد للاحتفال بعيد الشكر.

وظهر ترامب وهو يقف خلف منصة تقديم الطعام مع بعض القادة العسكريين لتقديم الوجبات للجنود الأميركيين.

وخلال الزيارة، قدم ترامب الديك الرومي للجنود في مقصف القاعدة، والتقط الصور معهم وألقى خطابا في مرآب القاعدة والتقى الرئيس الأفغاني أشرف غني.

وقال ترامب إن الولايات المتحدة استأنفت المحادثات مع حركة طالبان المتمردة.

وأضاف أن "طالبان تريد إبرام اتفاق ونحن نلتقي معهم ونقول إنه لا بد من وقف لإطلاق النار وهم لم يرغبوا في وقف إطلاق النار، وهم الآن يريدون وقفا لإطلاق النار".

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