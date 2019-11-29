تعرف على كيفية الالتحاق ببرنامج المنظمة الأوروبية للأبحاث النووية CERN2020

أعلنت اكاديمية البحث العلمي، فى إطار التعاون بين الأكاديمية والهيئات العلمية الدولية لربط البحث العلمى فى مصر ونظيره العالمى أعلن المركز الأوروبى للبحوث النووية CERN عن البرنامج الصيفى لطلاب الدول الأعضاء وغير الأعضاء فى مجالات الفيزياء والهندسة وعلوم الكمبيوتر والرياضيات(Summer Student Programme (Member and Non-Member States) Geneva, Switzerland)، وذلك خلال الفترة من يونية حتى سبتمبر 2020 بجنيف - سويسرا .



ويهدف البرنامج الصيفى للطلاب الذى سيستمر لمدة تتراوح من 8 إلى 13 أسبوع إلى الإنخراط في العمل اليومي مع فرق متعددة الثقافات، وحضور سلسلة من المحاضرات المعدة خصيصًا لهم،حيث يشارك الخبراء والعلماء من جميع أنحاءالعالم معارفهم حول مجموعة واسعة من الموضوعات في مجالات فيزياء الجسيمات النظرية والتجريبية، والهندسة والحوسبة مع هؤلاء الطلبة،كما تعد زيارات مرافق ومعجلات CERN وكذلك جلسات المناقشة وورش العمل من السمات الرئيسية للبرنامج، الأمر الذى يعمل على فهم وبلورة كيفية تطوير العلوم التطبيقية .



وجه المركز الدعوة إلى كلًا من طلاب البكالوريوس والماجستير (ولا يجوز تقدم طلاب الدكتوراه) للدول الأعضاء وغير الأعضاء فى مجالات الفيزياء، الهندسة، علوم الكمبيوتر، الرياضيات .



وشروط التقديم هي :



أن يكون الطالب بحلول صيف عام 2020 قد أكمل ثلاث سنوات على الأقل من الدراسة بدوام كامل على المستوى الجامعي ،



ألا يكون الطالب سبق له التقدم لهذا البرنامج من قبل أو عمل سابقًا فيCERN تحت أى مسمى مثل (طالب تقني أومتدرب أومستخدم أوحالة أخرى) لأكثر من 3 أشهر ،



المعرفة الجيدة باللغة الإنجليزية وفى حالة معرفة الفرنسية ستكون ميزة إضافية .



المميزات :ستوفر لكCERN ما يلى :



عقد للعمل من 8 إلى 13 أسبوع فى أحد مشاريع CERN التقنية .



برنامج محاضرات مكثف للفيزياء (سيتمكن الطلاب أيضًا من حضورسلسلة من محاضرات تكنولوجيا المعلومات التي ينظمها Open lab).



90 فرنك سويسري لكل يوم (بعدالضريبة) بدل إقامة لتغطية تكلفة الإقامة والوجبات في منطقةجنيف لشخص واحد طوال مدة العقد.



بدل سفر يتم دفعه مرة واحدة في نهاية إقامة الطالب للمساعدة في تغطية تكلفة السفر بين جنيف وبلد الاقامة .



تغطية شاملة للتأمين الصحي .



المساعدة في العثور على سكن في موقع CERN أوفي مكان قريب.



يمكن للمرشحين من الدول غير الاعضاء بمنظمة CERN البقاء لمدة 8 أسابيع فقط.



الطلاب القلائل الذين يتلقون رواتبهم مباشرةمن وكالة تمويل وطنية يتعين عليهم الحضور إلىCERN بتغطية تأمينيةخاصة بهم.





والموعد النهائى للتقديم : نهاية يناير 2020



للتسجيل فى البرنامج يرجى الدخول على هذا الرابط :



https://jobs.smartrecruiters.com/CERN/743999698739073-summer-student-programme-member-and-non-member-states



