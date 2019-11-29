مواعيد مباريات اليوم الجمعة 29 -11 - 2019 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الجمعة 29-11-2019، عدد من المواجهات النارية في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مباريات بطولة دوري أبطال افريقيا والدوري الممتاز.
مواعيد مباريات دوري أبطال إفريقيا
فريق الهلال السوداني X فريق بلاتينيوم الزيمبابوي - 9:00 مساءا - BEIN SPORTS 2
فريق شبيبة القبائل الجزائري X فريق فيتا كلوب الكونغولي - 6:00 مساءا - BEIN SPORTS 4.
مواعيد مباريات الدوري الاسباني
سيلتا فيجو X بلد الوليد -10:00 مساءا - BEIN SPORTS 3
مواعيد مباريات الدوري المصري
فريق المقاولون العرب X فريق الجونة -5:00 مساءا - أون سبورت
مواعيد مباريات الدوري الألماني
فريق شالكه X فريق يونيون برلين - 9:30 مساءا - BEIN SPORTS 5.
مواعيد مباريات بطولة خليجي 24
منتخب الإمارات X منتخب العراق - 4:30 عصرا - BEIN SPORTS .
منتخب اليمن X منتخب قطر- 7:00 مساءا - BEIN SPORTS .
مواعيد مباريات دوري أبطال إفريقيا
فريق الهلال السوداني X فريق بلاتينيوم الزيمبابوي - 9:00 مساءا - BEIN SPORTS 2
فريق شبيبة القبائل الجزائري X فريق فيتا كلوب الكونغولي - 6:00 مساءا - BEIN SPORTS 4.
مواعيد مباريات الدوري الاسباني
سيلتا فيجو X بلد الوليد -10:00 مساءا - BEIN SPORTS 3
مواعيد مباريات الدوري المصري
فريق المقاولون العرب X فريق الجونة -5:00 مساءا - أون سبورت
مواعيد مباريات الدوري الألماني
فريق شالكه X فريق يونيون برلين - 9:30 مساءا - BEIN SPORTS 5.
مواعيد مباريات بطولة خليجي 24
منتخب الإمارات X منتخب العراق - 4:30 عصرا - BEIN SPORTS .
منتخب اليمن X منتخب قطر- 7:00 مساءا - BEIN SPORTS .