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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 29 -11 - 2019 والقنوات الناقلة

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 07:00 ص
منتخب الإمارات
منتخب الإمارات
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ياسمين تيسير
تقام اليوم الجمعة 29-11-2019، عدد من المواجهات النارية في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مباريات بطولة دوري أبطال افريقيا والدوري الممتاز.

مواعيد مباريات دوري أبطال إفريقيا

فريق الهلال السوداني X فريق بلاتينيوم الزيمبابوي - 9:00 مساءا - BEIN SPORTS 2
فريق شبيبة القبائل الجزائري X فريق فيتا كلوب الكونغولي - 6:00 مساءا - BEIN SPORTS 4.

مواعيد مباريات الدوري الاسباني

سيلتا فيجو X بلد الوليد -10:00 مساءا - BEIN SPORTS 3

مواعيد مباريات الدوري المصري

فريق المقاولون العرب X فريق الجونة -5:00 مساءا - أون سبورت

مواعيد مباريات الدوري الألماني

فريق شالكه X فريق يونيون برلين - 9:30 مساءا - BEIN SPORTS 5.

مواعيد مباريات بطولة خليجي 24

منتخب الإمارات X منتخب العراق - 4:30 عصرا - BEIN SPORTS .

منتخب اليمن X منتخب قطر- 7:00 مساءا - BEIN SPORTS .
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