سوريا.. بشار الأسد صدر موازنة 2020 بقيمة 9.2 مليارات دولار

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، أمس الخميس قانون الموازنة العامة للعام المقبل بمبلغ إجمالي قدره 9.2 مليارات دولار.



وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" إن الأسد أصدر القانون القاضي "بتحديد اعتمادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020 بمبلغ إجمالي قدره 4000 مليار ليرة سورية".



ويبلغ سعر صرف الليرة الرسمي حاليًا 434 مقابل الدولار الأمريكي، وفق مصرف سوريا المركزي، فيما انخفضت قيمة الليرة بشكل حاد في السوق السوداء الخميس إلى 800 ليرة، في أدنى مستوياتها منذ اندلاع النزاع.



ولم تختلف القيمة الإجمالية لموازنة 2020 عن موازنة العام الحالي، إلا أن الموازنة الجديدة لا تلحظ خسائر شركة الكهرباء.



ويأتي إصدار الموازنة بعد أسبوع من قرار أصدره الأسد وقضى بزيادة على رواتب العاملين المدنيين والعسكريين، تراوح بين 37 و46 دولارًا، استفاد منها أكثر من 2.1 مليون موظف ومتقاعد.