ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بعد أحداث كربلاء.. اجتماع أمني عالي المستوى يخرج بتوصيات لمتظاهري العراق

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 05:31 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
عقد محافظ كربلاء العراقية، نصيف الخطابي، مساء الخميس، اجتماعًا أمنيًا عالي المستوى، وذلك لبحث تداعيات أعمال العنف التي شهدتها المحافظة على مدار اليومين الماضيين، والتي أسفرت عن وقوع عشرات القتلى والمصابين.

وقال مكتب الخطابي في بيان نشرته وكالة الانباء العراقية: " اجتمع نصيف بالفريق باسم حسين الطائي المكلف بإدارة القوات الأمنية بكربلاء، وجرى خلال اللقاء بحث الجانب الامني والتنسيق ما بين الحكومة المحلية في المحافظة والقوات الأمنية".

وأضاف البيان: "المحافظ أكد على عدد من النقاط المهمة في هذا الخصوص، فقد تضمنت توصياته عدم استخدام القوة والعنف مع المتظاهرين، وعدم استخدام العتاد الحي حتى وإن خرجت التظاهرات عن سلميتها، وتوفير بيئة آمنة للمتظاهرين، وتقديم كل الإمكانيات من أجل الحفاظ على أمنهم وحمايتهم، إضافة إلى حماية المنشآت والممتلكات العامة والخاصة من أي محاولة تخريب".

يأتي ذلك مع استمرار الاحتجاجات العارمة في محافظات الجنوب العراقي، لا سيما كربلاء والنجف وذي قار، الذي خلف خلال الأيام القليلة الماضية عشرات القتلى ومئات الجرحى.

وقطع محتجون عددا من الشوارع الرئيسية والتجارية وسط كربلاء، ومنها شارع الضريبة وشارع الإسكان وشارع الجاير وشارع السناتر، حسب مصادرنا.

ولليوم الثاني على التوالي، تموج مدينة النجف جنوبي العراق بمظاهرات حاشدة، الخميس، قتل خلالها 10 أشخاص وأصيب المئات بالطلق الناري والاختناق بالغاز، في مواجهات بين قوات الأمن والمحتجين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأمن العراقي يحرق خيام المعتصمين في كربلاء

متظاهرون عراقيون يغلقون عددا من الدوائر الحكومية في النجف

العراق.. استنفار أمني في كربلاء بعد تهديدات إرهابية

العراق رعب ونار وموت.. قتيل كل دقيقة ومواجهات دامية مع الأمن.. وارتفاع عدد قتلى بغداد والناصرية إلى 20 قتيلًا.. صور

العراق اليوم ..موت ودمار وارتفاع عدد القتلى لــ20.. ومعارك دامية في الشوارع

ارتفاع عدد القتلى في ذي قار والنجف تعلن حظر التجوال

ترشيحاتنا

تنكيس القرآن في الصلاة .. معناه وحكمه الشرعي

النجم يكشف عدد اللاعبين الغائبين عن مواجهة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

شاهد لحظة مرعبة لسقوط رجل على قضبان المترو أثناء النظر في هاتفه

غريب: أقنعت رمضان صبحي بالانضمام للمنتخب الأوليمبي والعودة للأهلي وإظهار مهاراته

من 30 أكتوبر .. التحريات تكشف حيلة الطالبة بسنت للهروب مع زوجها في المرج بدون علم أهلها

بعد مباراة الإنتاج الحربي.. طارق يحيى: واجهنا فريقا منظما.. التوقف أضر بمستوى اللاعبين.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هربا من الزحام.. شاهد رجلا ينفق كل ما يملك لبناء طائرة في حديقة منزله

شاهد لحظة مرعبة لسقوط رجل على قضبان المترو أثناء النظر في هاتفه

مفتاحك اتكسر في الباب.. شاهد أسهل طريقة لإخراجه دون مجهود