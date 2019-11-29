بعد أحداث كربلاء.. اجتماع أمني عالي المستوى يخرج بتوصيات لمتظاهري العراق

عقد محافظ كربلاء العراقية، نصيف الخطابي، مساء الخميس، اجتماعًا أمنيًا عالي المستوى، وذلك لبحث تداعيات أعمال العنف التي شهدتها المحافظة على مدار اليومين الماضيين، والتي أسفرت عن وقوع عشرات القتلى والمصابين.



وقال مكتب الخطابي في بيان نشرته وكالة الانباء العراقية: " اجتمع نصيف بالفريق باسم حسين الطائي المكلف بإدارة القوات الأمنية بكربلاء، وجرى خلال اللقاء بحث الجانب الامني والتنسيق ما بين الحكومة المحلية في المحافظة والقوات الأمنية".



وأضاف البيان: "المحافظ أكد على عدد من النقاط المهمة في هذا الخصوص، فقد تضمنت توصياته عدم استخدام القوة والعنف مع المتظاهرين، وعدم استخدام العتاد الحي حتى وإن خرجت التظاهرات عن سلميتها، وتوفير بيئة آمنة للمتظاهرين، وتقديم كل الإمكانيات من أجل الحفاظ على أمنهم وحمايتهم، إضافة إلى حماية المنشآت والممتلكات العامة والخاصة من أي محاولة تخريب".



يأتي ذلك مع استمرار الاحتجاجات العارمة في محافظات الجنوب العراقي، لا سيما كربلاء والنجف وذي قار، الذي خلف خلال الأيام القليلة الماضية عشرات القتلى ومئات الجرحى.



وقطع محتجون عددا من الشوارع الرئيسية والتجارية وسط كربلاء، ومنها شارع الضريبة وشارع الإسكان وشارع الجاير وشارع السناتر، حسب مصادرنا.



ولليوم الثاني على التوالي، تموج مدينة النجف جنوبي العراق بمظاهرات حاشدة، الخميس، قتل خلالها 10 أشخاص وأصيب المئات بالطلق الناري والاختناق بالغاز، في مواجهات بين قوات الأمن والمحتجين.