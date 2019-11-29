أهالى المعادى يستغيثون من الباعة الجائلين

أرسل مينا بشوي أحد سكان شارع ٧ بـ المعادى بالقاهرة شكواه الي خدمة بين الناس بموقع صدي البلد مضررا من انتشار الباعة الجائلين والقمامة وموقف للسرفيس يغلق الطريق.



وأضاف بشوي فى رسالته "نعانى نحن سكان شارع 7بالمعادي من سوء حال الشارع الذى استولى عليه الباعة الجائلين وسائقى الميكروباصات".



واوضح أن سكان الشارع قاموا بارسال اكثر من شكواه الي الحي لكن دون جدوي.



وناشد مينا بشوي المسؤولين بسرعة حل هذه المشكلة رأفة بسكان المنطقة.



ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسؤولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس 01006735360.