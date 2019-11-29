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بين الناس

أهالى سملاى بالمنوفية يشكون من عدم وجود أعمدة إنارة بالشوارع

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 09:01 ص
شارع مظلم
شارع مظلم
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احمد قطب
أرسل أحد أهالى قرية سملاى بالمنوفية شكواه إلى خدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من عدم وجود أعمدة إنارة بالقرية والتى تعانى من الظلام الدامس ليلا.

وأضاف منصور مراد "نعانى نحن سكان فرية سملاي من الظلام الدامس وعدم قدرتنا للخروج ليلا خوفا من اللصوص".

وأوضح مراد أن الكثير من سكان القرية يعودون من عملهم ليلا وحدث حوادث سرقة كثيرة بسبب عدم وجود أعمدة الإنارة.

وناشد المسئولين ضرورة حل المشكلة رأفة بحال الأهالى قاطني المنطقة.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسؤولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس 01006735360.
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