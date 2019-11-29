أهالى سملاى بالمنوفية يشكون من عدم وجود أعمدة إنارة بالشوارع

أرسل أحد أهالى قرية سملاى بالمنوفية شكواه إلى خدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من عدم وجود أعمدة إنارة بالقرية والتى تعانى من الظلام الدامس ليلا.



وأضاف منصور مراد "نعانى نحن سكان فرية سملاي من الظلام الدامس وعدم قدرتنا للخروج ليلا خوفا من اللصوص".



وأوضح مراد أن الكثير من سكان القرية يعودون من عملهم ليلا وحدث حوادث سرقة كثيرة بسبب عدم وجود أعمدة الإنارة.



وناشد المسئولين ضرورة حل المشكلة رأفة بحال الأهالى قاطني المنطقة.



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