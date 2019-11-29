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ثقافة

25 صورة من المعرض السنوي للقسم التعليمي بالمتحف المصري بالتحرير

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 05:56 ص
صدى البلد
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علاء المنياوي
نظم المتحف المصري بالتحرير المعرض السنوي للقسم التعليمي بالمتحف،وذلك ضمن احتفالات المتاحف المصرية بأعياد الطفولة،حيث يهدف الى ابراز المشاركة الفعالة ودور المتحف التربوي للأطفال من الفئات العمرية المختلفة .

افتتحت المعرض صباح عبد الرازق مدير عام المتحف المصري،وقالت أن المعرض نتاج أعمال القسم التعليمي بالمتحف خلال فترة النشاط الصيفي،وقد حضرته كاميرا موقع صدي البلد وننشر منه 25 صورة.

وتضمن عرض لوحات فنية وجدارية للجهات المشاركة في برنامجي"من جد وجد"،و"اكتشف موهبتك"،بالتعاون مع ادارة الوسائل التعليمية بمديرية التربية والتعليم لمحافظة القاهرة وإدارة موهوبين العمرانية وإدارة الموهوبين والتعلم الذكي بشبرا.

فيما كشفت سيدة صفوت رئيسة القسم التعليمي بالمتحف أنه تم عرض منتجات الحرف التراثية التى تم تنفيذها بالقسم التعليمي هذا العام،وقد أشاد بها الجميع وأثارت إنتباه زوار المتحف.

وتابعت:كما حرصنا على تكريم الأطفال المشاركين في النشاط الصيفي والمؤسسات التي شاركت في تنظيم الانشطة المختلفة والمتدربين في الحرف التراثية،كنوع من التقدير لهم وتشجيعهم على الاستمرار في الإبداع.
25 صورة من المعرض السنوي للقسم التعليمي بالمتحف المصري بالتحرير
25 صورة من المعرض السنوي للقسم التعليمي بالمتحف المصري بالتحرير
25 صورة من المعرض السنوي للقسم التعليمي بالمتحف المصري بالتحرير
25 صورة من المعرض السنوي للقسم التعليمي بالمتحف المصري بالتحرير
25 صورة من المعرض السنوي للقسم التعليمي بالمتحف المصري بالتحرير
25 صورة من المعرض السنوي للقسم التعليمي بالمتحف المصري بالتحرير
25 صورة من المعرض السنوي للقسم التعليمي بالمتحف المصري بالتحرير
25 صورة من المعرض السنوي للقسم التعليمي بالمتحف المصري بالتحرير
25 صورة من المعرض السنوي للقسم التعليمي بالمتحف المصري بالتحرير
25 صورة من المعرض السنوي للقسم التعليمي بالمتحف المصري بالتحرير
25 صورة من المعرض السنوي للقسم التعليمي بالمتحف المصري بالتحرير
25 صورة من المعرض السنوي للقسم التعليمي بالمتحف المصري بالتحرير
25 صورة من المعرض السنوي للقسم التعليمي بالمتحف المصري بالتحرير
25 صورة من المعرض السنوي للقسم التعليمي بالمتحف المصري بالتحرير
25 صورة من المعرض السنوي للقسم التعليمي بالمتحف المصري بالتحرير
25 صورة من المعرض السنوي للقسم التعليمي بالمتحف المصري بالتحرير
25 صورة من المعرض السنوي للقسم التعليمي بالمتحف المصري بالتحرير
25 صورة من المعرض السنوي للقسم التعليمي بالمتحف المصري بالتحرير
25 صورة من المعرض السنوي للقسم التعليمي بالمتحف المصري بالتحرير
25 صورة من المعرض السنوي للقسم التعليمي بالمتحف المصري بالتحرير
25 صورة من المعرض السنوي للقسم التعليمي بالمتحف المصري بالتحرير
25 صورة من المعرض السنوي للقسم التعليمي بالمتحف المصري بالتحرير
25 صورة من المعرض السنوي للقسم التعليمي بالمتحف المصري بالتحرير
25 صورة من المعرض السنوي للقسم التعليمي بالمتحف المصري بالتحرير
25 صورة من المعرض السنوي للقسم التعليمي بالمتحف المصري بالتحرير
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