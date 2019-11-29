غريب: أقنعت رمضان صبحي بالانضمام للمنتخب الأوليمبي والعودة للأهلي وإظهار مهاراته





وتابع أن رمضان صبحي طرح أثناء الجلسة لمناقشة فكرة عودته مرة اخرى لـ الأهلي من أجل المشاركة بشكل أساسي مشددا انه شجعه كثيرا على تلك الخطوة لـ عودته للملاعب وتطوير مهاراته.



وأكمل شوقي غريب أن رمضان صبحي لاعب ذكي ووافق على الانضمام للمنتخب الأوليمبي لإثبات نفسه على الرغم من مشاركته مع المنتخب الاول في كأس العالم روسيا 2018 مشددا ان قدم اداء رائع مع الفراعنة الصغار ولفت أنظار العالم له مرة أخرى.



وأضاف شوقي غريب أنه طلب من رمضان صبحي الانضمام للمنتخب الأوليمبي واثبات نفسه مرة اخرى خاصة وأنه كان بعيد عن المشاركة مع فريقه الإنجليزي.وتابع أن رمضان صبحي طرح أثناء الجلسة لمناقشة فكرة عودته مرة اخرى لـ الأهلي من أجل المشاركة بشكل أساسي مشددا انه شجعه كثيرا على تلك الخطوة لـ عودته للملاعب وتطوير مهاراته.وأكمل شوقي غريب أن رمضان صبحي لاعب ذكي ووافق على الانضمام للمنتخب الأوليمبي لإثبات نفسه على الرغم من مشاركته مع المنتخب الاول في كأس العالم روسيا 2018 مشددا ان قدم اداء رائع مع الفراعنة الصغار ولفت أنظار العالم له مرة أخرى.

كشف شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي عن دوره في انضمام رمضان صبحي نجم الأهلي لـ فريقه الحالي وعودته من رحلة احترافه في الدوري الانجليزي.وأكد غريب في تصريحات لـ قناة " اون سبورت " أنه عقد جلسة مع رمضان صبحي اثناء احترافه بـ هدرسفيلد الانجليزي ونادر شوقي وكيل أعماله من أجل إقناعه بالانضمام للمنتخب الأوليمبي خاصة في ظل ابتعاده عن المنتخب الأول وعدم استعانة خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الأول وقتها به.اقرأ أيضا