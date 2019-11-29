ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

غريب: أقنعت رمضان صبحي بالانضمام للمنتخب الأوليمبي والعودة للأهلي وإظهار مهاراته

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 05:59 ص
رمضان صبحي صانع ألعاب
رمضان صبحي صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي
Advertisements
ياسمين تيسير
كشف شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي عن دوره في انضمام رمضان صبحي نجم الأهلي لـ فريقه الحالي وعودته من رحلة احترافه في الدوري الانجليزي.

وأكد غريب في تصريحات لـ قناة " اون سبورت " أنه عقد جلسة مع رمضان صبحي اثناء احترافه بـ هدرسفيلد الانجليزي ونادر شوقي وكيل أعماله من أجل إقناعه بالانضمام للمنتخب الأوليمبي خاصة في ظل ابتعاده عن المنتخب الأول وعدم استعانة خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الأول وقتها به.

اقرأ أيضا
شوبير يفتح النار على اللجنة الخماسية ويوجه رسالة صادمة لـ الجنايني

وأضاف شوقي غريب أنه طلب من رمضان صبحي الانضمام للمنتخب الأوليمبي واثبات نفسه مرة اخرى خاصة وأنه كان بعيد عن المشاركة مع فريقه الإنجليزي.

وتابع أن رمضان صبحي طرح أثناء الجلسة لمناقشة فكرة عودته مرة اخرى لـ الأهلي من أجل المشاركة بشكل أساسي مشددا انه شجعه كثيرا على تلك الخطوة لـ عودته للملاعب وتطوير مهاراته.

وأكمل شوقي غريب أن رمضان صبحي لاعب ذكي ووافق على الانضمام للمنتخب الأوليمبي لإثبات نفسه على الرغم من مشاركته مع المنتخب الاول في كأس العالم روسيا 2018 مشددا ان قدم اداء رائع مع الفراعنة الصغار ولفت أنظار العالم له مرة أخرى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رجاء خاص من لاعبي المنتخب الأوليمبي لـ شوقي غريب

مصطفى شوبير يكشف رد فعله عقب علمه بـاستبعاده من قائمة المنتخب الأوليمبي

أخبار الرياضة..شوبير يكشف إمكانية رحيل الخطيب عن الأهلي..رجاء خاص من لاعبي المنتخب لـ شوقي غريب.. تصريحات صادمة لـ عماد متعب

أخبار الرياضة.. مفاجآت بالجملة من اتحاد الكرة للمنتخب الأولمبي.. رمضان صبحي يكشف سر قناع سيلفادور دالي

كريم كوكب يكتب: «العفيجي» من خيبة الأمل إلى الكابيتانو الجديد ‎

أخبار الرياضة ليلا.. أزمة الجمعية العمومية بالأهلي .. شرط انضمام محمد صلاح للمنتخب الأولمبي .. رهان رمضان صبحي

ترشيحاتنا

انفانتينو يقترح إقامة بطولة أفريقية جديدة .. تفاصيل

غريب: أقنعت رمضان صبحي بالانضمام للمنتخب الأوليمبي والعودة للأهلي وإظهار مهاراته

أخبار الرياضة.. كوليبالي يكشف لـ جاريدو نقاط ضعف الأهلي.. ليفربول يواجه خطر الطرد من دوري أبطال أوروبا

حفل الترفيه للهلال.. تركي آل الشيخ يكرم رموز زعيم أبطال آسيا | صور

بفستان لامع قصير.. مريم حسن تستعرض جمالها فى مهرجان القاهرة السينمائي

من 30 أكتوبر .. التحريات تكشف حيلة الطالبة بسنت للهروب مع زوجها في المرج بدون علم أهلها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هربا من الزحام.. شاهد رجلا ينفق كل ما يملك لبناء طائرة في حديقة منزله

شاهد لحظة مرعبة لسقوط رجل على قضبان المترو أثناء النظر في هاتفه

مفتاحك اتكسر في الباب.. شاهد أسهل طريقة لإخراجه دون مجهود