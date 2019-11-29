ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

سياحة مصر تشارك بمعرضى salon de vacances و vakantibeurs

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 05:55 ص
السياحة فى مصر
السياحة فى مصر
Advertisements
محمد الاسكندرانى
تشارك الهيئة العامة لتنشيط السياحة فى المعرض السياحي الدولي salon de vacances المزمع عقده ببلجيكا خلال الفترة من 6 الى 9 فبراير 2020 بمساحة 50 مترا.

كما ستشارك الهيئة العامة لتنشيط السياحة فى المعرض الدولي vakantibeurs المزمع إقامتة بهولندا خلال الفترة من 15 إلى 19 يناير بمساحة 50 مترا.

يشارك قطاع السياحة المصري بشقيه الحكومى والخاص فى المعرضين السابق ذكرهما حيث يعدان ملتقى لتجمع السياحيين بالعالم.

يعد معرضى salon de vacances ، vakantibeurs من أهم المعارض السياحية وأسواقا سياحية يتوافد عليها صانعو القرار السياحى فى العالم .

يذكر أن السياحة المصرية حققت ١٢.٦ مليار دولار في العام المالى 2018/ 2019 وهي أعلى إيرادات في تاريخ السياحة المصرية، ويرجع ذلك إلى الشراكة بين القطاعين الحكومى والخاص.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المالية: إقبال كبير فى اليوم الأول لمعرض التراث المصرى لأهالي المدن الحدودية

ترشيحاتنا

دعاء قصير قبل النوم .. من السنة والقرآن

كلام نهائي .. شوقي غريب يطلب محمد صلاح في أولمبياد طوكيو 2020

هربت بسبب والدها .. حي النزهة ينقذ طفلة 12 عاما ويعيدها لـ أسرتها

خيرًا تعمل شرًا تلقى .. ساعدهم في العمل ببازار سياحي فكانت النتيجة الخيانة

لقاء الخميسي: لهذا السبب رفضت دخول أولادي مجال كرة القدم.. فيديو

عدلي القيعي: شائعات سببها المنافس .. الأهلي ملتزم بعلاج مؤمن زكريا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هربا من الزحام.. شاهد رجلا ينفق كل ما يملك لبناء طائرة في حديقة منزله

شاهد لحظة مرعبة لسقوط رجل على قضبان المترو أثناء النظر في هاتفه

مفتاحك اتكسر في الباب.. شاهد أسهل طريقة لإخراجه دون مجهود