سياحة مصر تشارك بمعرضى salon de vacances و vakantibeurs

تشارك الهيئة العامة لتنشيط السياحة فى المعرض السياحي الدولي salon de vacances المزمع عقده ببلجيكا خلال الفترة من 6 الى 9 فبراير 2020 بمساحة 50 مترا.



كما ستشارك الهيئة العامة لتنشيط السياحة فى المعرض الدولي vakantibeurs المزمع إقامتة بهولندا خلال الفترة من 15 إلى 19 يناير بمساحة 50 مترا.



يشارك قطاع السياحة المصري بشقيه الحكومى والخاص فى المعرضين السابق ذكرهما حيث يعدان ملتقى لتجمع السياحيين بالعالم.



يعد معرضى salon de vacances ، vakantibeurs من أهم المعارض السياحية وأسواقا سياحية يتوافد عليها صانعو القرار السياحى فى العالم .



يذكر أن السياحة المصرية حققت ١٢.٦ مليار دولار في العام المالى 2018/ 2019 وهي أعلى إيرادات في تاريخ السياحة المصرية، ويرجع ذلك إلى الشراكة بين القطاعين الحكومى والخاص.