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ثقافة

تجربة في المتحف المصري.. مغامرة هل تعلم؟ تقود طفلين لاستكشاف الحضارة المصرية.. صور

السبت 30/نوفمبر/2019 - 03:28 ص
صدى البلد
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علاء المنياوي
خاضت كاميرا موقع صدي البلد تجربة مثيرة في المتحف المصري بالتحرير،حيث تتبعنا لغزا أعدته وزارة الآثار في شكل كتيب للأطفال، وذلك ضمن المعرض المقام حاليا في المتحف عن التعليم في مصر القديمة ومستمر حتي منتصف يناير المقبل،والتجربة خضناها مع الطفلين سيف وساندي.

اللغز جاء بإسم "سباق المتحف"على غرار ما هو مستخدم في العديد من المتاحف العالمية،في شكل تفاعلي عبارة عن كتيب باللغتين العربية والإنجليزية،يتضمن 7 معلومات تحت عنوان"هل تعلم؟"نستعرضها في التقرير التالي،وتقابلها 7 أسئلة ومهمات للعثور على اجابات مخفية في قاعة العرض،ويتعين على الطفل المتسابق إيجاد حلول لها من خلال قراءة القصة وتتبع ما في المعرض من مقتنيات،للوصول إلي الهدف وهو إستكشاف مصر القديمة وحضارتها.

صديق الفلاح
1 - هل تعلم ؟..أبو منجل هو أحد فصائل الطيور التي تعيش في مصر منذ زمن بعيد،ويتغذي هذا الطائر الجميل علي بعض أنواع الحشرات ويعيش بالقرب من الأراضي الزراعية،ويحلق فوق الحقول الخضراء،ويطلق علي أبو منجل صديق الفلاح لدوره الحيوي في القضاء علي الحشرات الضارة في مصر القديمة،وإتخذ المعبود تحوت شكل طائر أبو منجل ونظرا لكونه مخترع الكتابة فقد عمل كاتبا للمعبودات المصرية وسيدا للحكمة.

ورق البردي
2 - هل تعلم؟..لقد استخدم المصريون القدماء صورا آدمية وصور حيوانات وطيور وحشرات،لكتابة اللغة المصرية القديمة بخطها الهيروغليفي المعروف،وكان الكاتب هو الشخص الوحيد الذي يستطيع القراءة والكتابة ،حيث كان يقوم بالكتابة علي اللوحات والجدران ،وعلي نوع من الورق يصنع من نبات البردي ،وكان الكتبة يقومون بتسجيل كل شيئ في أيام الفراعنة ،بينما اليوم نحصل علي المعلومات من الكتب والإنترنت،وذلك بطريقة أسهل وأسرع

فيضان النيل
3- هل تعلم؟ .. لقد قسم المصريون القدماء السنة إلي 3 فصول بناءا علي الفيضان السنوي لنهر النيل،وكانت هذه الفصول هي الفيضان والزرع والحصاد،وكان كل فصل يستمر 4 شهور،مما يجعل من العام 12 شهرا،كما كان المصري القديم يستخدم الساعة الشمسية ليقسم اليوم إلي 24 ساعة ،منها 12 ساعة نهارا و12 ساعة ليلا

أقدم هرم
4- هل تعلم؟ .. لقد برع المصريون القدماء في بناء الأهرامات والتي تطلب بناؤها معرفة عظيمة بعلوم الهندسة والرياضيات ،وقام المصريون ببناء اشكال مختلفة من الأهرامات مثل الهرم المدرج للملك زوسر بسقارة وهو أقدم أهرام مصر،والذي تطور بعد ذلك الي الشكل الهرمي الكامل،مثل هرم خوفو بالجيزة اشهر عجائب الدنيا السبع.

ضرائب للملك
5 - هل تعلم؟ .. كان علي المزارعين في مصر القديمة إعطاء أجزاء من منتجاتهم كضرائب للملك،والتي كان يجمعها الكتبة نظرا لمهارتهم في علم الرياضيات

حروف وأرقام
6- هل تعلم؟..لقد استخدم المصريون القدماء الرموز المختلفة لكتابة الأرقام وكذلك لكتابة الحروف الهيروغليفية .

العالم القديم
7 – هل تعلم؟..منذ فجر التاريخ اشتهر المصريون القدماء بإنجازاتهم الكبيرة ومعارفهم العظيمة في الحكمة والعلوم والفنون،ولذا جاء إلي مصر كثير من العلماء والفلاسفة من العالم القديم للتعلم من المصريين ،وهو ما ساعدهم علي تحقيق العديد من الإنجازات في مجال العمارة والرياضة والفلك،ولقد استفاد خلفاء الاسكندر الأكبر من وجودهم بمصر،حيث قاموا ببناء مكتبة الإسكندرية العظيمة ،لتصبح مصر مركز العلم والمعرفة في العالم القديم.
تجربة في المتحف المصري.. مغامرة هل تعلم؟ تقود طفلين لاستكشاف الحضارة المصرية.. صور
تجربة في المتحف المصري.. مغامرة هل تعلم؟ تقود طفلين لاستكشاف الحضارة المصرية.. صور
تجربة في المتحف المصري.. مغامرة هل تعلم؟ تقود طفلين لاستكشاف الحضارة المصرية.. صور
تجربة في المتحف المصري.. مغامرة هل تعلم؟ تقود طفلين لاستكشاف الحضارة المصرية.. صور
تجربة في المتحف المصري.. مغامرة هل تعلم؟ تقود طفلين لاستكشاف الحضارة المصرية.. صور
تجربة في المتحف المصري.. مغامرة هل تعلم؟ تقود طفلين لاستكشاف الحضارة المصرية.. صور
تجربة في المتحف المصري.. مغامرة هل تعلم؟ تقود طفلين لاستكشاف الحضارة المصرية.. صور
تجربة في المتحف المصري.. مغامرة هل تعلم؟ تقود طفلين لاستكشاف الحضارة المصرية.. صور
تجربة في المتحف المصري.. مغامرة هل تعلم؟ تقود طفلين لاستكشاف الحضارة المصرية.. صور
تجربة في المتحف المصري.. مغامرة هل تعلم؟ تقود طفلين لاستكشاف الحضارة المصرية.. صور
تجربة في المتحف المصري.. مغامرة هل تعلم؟ تقود طفلين لاستكشاف الحضارة المصرية.. صور
تجربة في المتحف المصري.. مغامرة هل تعلم؟ تقود طفلين لاستكشاف الحضارة المصرية.. صور
تجربة في المتحف المصري.. مغامرة هل تعلم؟ تقود طفلين لاستكشاف الحضارة المصرية.. صور
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