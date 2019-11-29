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ثقافة

المتحف الكبير والأهرامات والمومياوات الملكية.. أبرز أسئلة الإعلام الصيني عن الآثار في مصر

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 06:34 ص
صدى البلد
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علاء المنياوي
أجري د.خالد العناني وزير الاثار العديد من الحوارات الصحفية واللقاءات التليفزيونية مع عدد من وسائل الاعلام الصينية والعالمية،من بينها وكالة أنباء شينخوا و قناة CGTN و شبكة الصين وجريدة الشعب الصينية وجلوبال تايمز،وغيرها من وسائل الاعلام الإلكترونية والورقية الصينية.

جاء ذلك علي هامش زياره للصين لتمثيل مصر في الاجتماع الوزاري الثالث لملتقي الحضارات القديمة،حيث سأل الإعلام الصيني وزير الآثار بصورة اكثر تفصيلًا عن أحدث الاكتشافات الأثرية التي قامت بها وزارة الآثار والتعاون المصري الصيني في مجال العمل الأثري.

كما سأل الإعلام الصيني أيضا عن مجهودات مصر في استرداد الآثار، وعن المشاريع الأثرية التي تقوم بها الوزارة منها مشروع ترميم قصر البارون إمبان ومشاريع تطوير الخدمات بالمواقع الأثرية مثل مشروع تطوير أهرامات الجيزة، وقرب افتتاح المتحف المصري الكبير والقطع التي سيتم عرضها به.

وأعربت وسائل الإعلام عن رغبتها في دعوتهم إلى حضور حدث نقل المومياوات الملكية في موكب مهيب من متحف التحرير إلى المتحف الحضارة، الذي وصفوه بالحدث العظيم.

ورحب بهم العناني لزيارة مصر،قائلا أن المشروعات الاثرية التي تم افتتاحها مؤخرا تنعكس بالإيجاب في الترويج لمصر خارجيا، مؤكدا أن الدولة المصرية تولي الآثار اهتماما ودعما كبيرا.
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