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رياضة

نادي الصيد يتعاقد مع أحد البنوك بقيمة 140 مليون جنيه

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 06:40 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
أسفرت المزايدة العلنية لاستغلال فرع البنك بنادي الصيد المصري بالدقي لمدة عشر سنوات بفوز أحد البنوك الذي قدم الأعلى سعرًا ووصلت القيمة إلى 140 مليون جنيه يتم دفعها بالكامل مقدمًا وذلك بعد منافسة شديدة بين البنوك المقدمة .

يشمل التعاقد العديد من المزايا لأعضاء النادي من ضمنها تحويل كارنيه النادي إلى كارنيه ذكي يتيح للأعضاء استخدامه لدفع كافة المصروفات والاشتراكات داخل النادي وذلك كخطوة أولى في خطة مجلس الإدارة لتحويل كافة التعاملات داخل النادي لتعاملات غير نقدية مما يزيد من احكام السيطرة على التعاملات المالية ويصب مباشرة في زيادة دخل النادي .

كما يتيح الكارنيه الجديد للأعضاء فتح البوابات الإلكترونية المزمع إنشائها ضمن خطة المجلس لإحكام السيطرة على بوابات النادي علمًا بأن تكلفة إنتاج الكارنيه يتحملها البنك بالكامل طوال فترة التعاقد.

وبذلك يصبح إجمالي قيمة تعاقدات البنوك فى فرعى الدقى واكتوبر مبلغ 203 مليون جنيه بالإضافة الى مزايا أخرى للأعضاء.
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