مصر تدين اتفاق تركيا وحكومة طرابلس والسودان يقرر حل حزب البشير.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

السيسي يستقبل نظيره المجري في القاهرة

حمدوك: قانون تفكيك النظام البائد من أجل حفظ كرامة الشعب السوداني

وزير العدل السوداني: إلغاء قانون ينظم زي النساء والآداب العامة

بعد مقتل 32 عراقيا.. محافظ ذي قار يستقيل وعبد المهدي يوجه بالتحقيق في أعمال العنف

زيارة مفاجئة لترامب إلى أفغانستان





سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الجمعة، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.



وأبرزت صحيفة "الأنباء" بيان وزارة الخارجية المصرية الذي أدانت فيه اتفاق تركيا مع حكومة طرابلس الليبية، بتوقيع الطرفين على مذكرتي تفاهم في مجال التعاون الأمني والحدود البحرية، قائلة: "مثل هذه المذكرات معدومة الأثر القانوني، إذ لا يمكن الاعتراف بها على ضوء أن المادة الثامنة من اتفاق الصخيرات السياسي بشأن ليبيا، الذي ارتضاه الليبيون، تحدد الاختصاصات المخولة لمجلس رئاسة الوزراء، حيث تنص صراحة على أن مجلس رئاسة الوزراء ككل وليس رئيس المجلس منفردا يملك صلاحية عقد اتفاقات دولية".



وأوضح البيان أن الاتفاق تم توقيعه بشكل شخصي من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة طرابلس فائز السراج، مضيفًا: "من المعروف أن مجلس رئاسة الوزراء منقوص العضوية بشكل بين، ويعاني حاليا خللا جسيما في تمثيل المناطق الليبية، ومن ثم ينحصر دور رئيس مجلس الوزراء، محدود الصلاحية، في تسيير أعمال المجلس، وأن كل ما يتم من مساعٍ لبناء مراكز قانونية مع أي دولة أخرى يعد خرقا جسيما لاتفاق الصخيرات".



وقالت "الراي" إن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل نظيره المجري، يانوش أدير، حيث عقدا مباحثات ثنائية أعقبها جلسة موسعة ضمت وفدى البلدين، حيث رحب الرئيس السيسى بالرئيس المجرى، مشيدًا بالعلاقات التاريخية بين البلدين، ومعربًا عن التطلع لتعزيز التعاون الثنائي بينهما فى ضوء الخطوات الإيجابية البناءة التى تمت مؤخرا بين مصر والمجر، والتى تجسدت فى تبادل الزيارات رفيعة المستوى، وعقد 4 قمم رئاسية بين البلدين منذ عام 2015، كن آخرها بنيويورك فى شهر سبتمبر الماضى على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.



على الصعيد الإقليمي والعربي، أفادت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" بأن اجتماعا لمجلسي السيادة والوزراء في السودان أجاز قانون تفكيك نظام الإنقاذ السابق، الذي يتزعمه الرئيس السوداني السابق عمر البشير، وحل حزب المؤتمر الوطني ومؤسساته وتنظيماته وكل واجهاته وتفكيك نظام الإخوان المسلمين وإزالة التمكين.



ونقلت "الجريدة" عن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك قوله: "قانون تفكيك النظام البائد وإزالة التمكين ليس قانونا للانتقام، بل هو من أجل حفظ كرامة هذا الشعب بعد أن أنهكته ضربات المستبدين وعبثت بثرواته ومقدراته أيادي عديمي الذمة قصيري الخطو في مضمار القيم والشرف والأمانة والحقوق.



وأفادت "الأنباء" بأن وزير العدل السوداني، نصر الدين عبد الباري أعلن أن الخرطوم ألغت، الخميس، قانون النظام العام، الذي كان مستخدما إبان حكم الرئيس السابق عمر البشير لتنظيم زي النساء والآداب العامة ويعاقب المخالفين بالجلد، حيث تم سن القانون لفرض الآداب الاجتماعية المحافظة، إذ كان يقيد حرية النساء فيما يتعلق بالزي والتنقل والتجمع والعمل والدراسة، وكان يلقى انتقادات واسعة من جانب جماعات حقوق الإنسان المحلية والدولية.



وقالت "القبس" إن محافظ ذي قار في العراق، عادل عبدالحسين الدخيلي أعلن، أمس، استقالته وتضامنه مع عناصر الحراك، التي تندد بسياسات الحكومة والتدخلات الإيرانية في الشأن العراقي، وذلك بعد مقتل 32 شخصا وإصابة و255 آخرين، بينما قتل في النجف 10 أشخاص وأصيب حوالي 500.



وذكرت "الوطن" أن رئيس الحكومة العراقية، عادل عبد المهدي، أمر بتشكيل لجنة للتحقيق في أحداث العنف في ذي قار والنجف، بعد مقتل العشرات وإصابة المئات بالمحافظتين.



دوليًا، أفادت "الراي" بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قام بزيارة مفاجئة إلى أفغانستان وذلك للاحتفال بعيد الشكر مع الجنود الأميركيين في قاعدة باجحرام الجوية قرب كابل.



وقال ترامب إن الولايات المتحدة استأنفت المحادثات مع حركة طالبان المتمردة، مضيفًا أن "طالبان تريد إبرام اتفاق ونحن نلتقي معهم ونقول إنه لا بد من وقف لإطلاق النار وهم لم يرغبوا في وقف إطلاق النار، وهم الآن يريدون وقفا لإطلاق النار".

