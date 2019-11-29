أهم الأخبار | القبض على المنتج ياسر سليم .. وشوقي غريب يطلب محمد صلاح في أولمبياد طوكيو 2020

نشر موقع صدى البلد الإخباري عدد من الأخبار والموضوعات الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال التقرير التالي :
مفاجأة .. طالبة المرج المتغيبة متزوجة
نجحت الأجهزة الأمنية من ضبط فتاة وزوجها بعد بلاغ والدها بتغيبها عن المنزل .
تبلغ لقسم شرطة المرج من أحد المواطنين - مقيم بدائرة القسم- بغياب كريمته "طالبة بجامعة حلوان"، ولا يتهم أو يشتبه فى أحد جنائيًا.. وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.
القبض على المنتج ياسر سليم
ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المنتج ياسر سليم الهارب من تنفيذ أحكام بالحبس في قضية شيكات بدون رصيد.
يذكر أن المنتج ياسر سليم هو رجل أعمال ولديه شركة إنتاج وشغل عدة مناصب إعلامية.
مؤمن زكريا يرد على شائعة استغناء الأهلي عنه بهذه الطريقة
نشر مؤمن زكريا نجم نادى الاهلى صورة له على "انستجرام" من تدريبات اللاعبين الغائبين عن مباراة النجم على ملعب التتش، في إطار خطة تجهيز جميع اللاعبين لمرحلة ما بعد العودة من تونس.
شوبير يفتح النار على اللجنة الخماسية ويوجه رسالة صادمة لـ الجنايني
هاجم الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق اللجنة الخماسية المكلفة إدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني بشأن الخطاب المرسل لـ جميع أندية دور الـ 32 من بطولة كأس مصر.
موعد مباراة الأهلى والنجم الساحلي اليوم والقنوات الناقلة
أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" الموعد الرسمى لمباراة الأهلى والنجم الساحلى، المقرر إقامتها بملعب رادس فى إطار لقاءات الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية لبطولة دورى أبطال إفريقيا.
كلام نهائي .. شوقي غريب يطلب محمد صلاح في أولمبياد طوكيو 2020
رد شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي على تصريحات يورجن كلوب التي أكد خلالها عدم إبداء مدرب مصر رغبته في الاستعانة بمحمد صلاح في أوليمبياد طوكيو 2020.
برلماني ليبي يفتح النار على تركيا بعد توقيع اتفاق أمني مع حكومة الوفاق
هاجم رئيس لجنة الشئون الخارجية والتعاون الدولي لمجلس النواب الليبي يوسف العقوري، الاتفاق الأمني الذي وقعته تركيا مع حكومة الوفاق الليبية، مؤكدًا أن الاتفاقية لا تمثل إرادة الشعب وتعد انتهاكًا لاتفاقية فيينا للمعاهدات.
مفاجأة .. طالبة المرج المتغيبة متزوجة
نجحت الأجهزة الأمنية من ضبط فتاة وزوجها بعد بلاغ والدها بتغيبها عن المنزل .
تبلغ لقسم شرطة المرج من أحد المواطنين - مقيم بدائرة القسم- بغياب كريمته "طالبة بجامعة حلوان"، ولا يتهم أو يشتبه فى أحد جنائيًا.. وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.
القبض على المنتج ياسر سليم
ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المنتج ياسر سليم الهارب من تنفيذ أحكام بالحبس في قضية شيكات بدون رصيد.
يذكر أن المنتج ياسر سليم هو رجل أعمال ولديه شركة إنتاج وشغل عدة مناصب إعلامية.
مؤمن زكريا يرد على شائعة استغناء الأهلي عنه بهذه الطريقة
نشر مؤمن زكريا نجم نادى الاهلى صورة له على "انستجرام" من تدريبات اللاعبين الغائبين عن مباراة النجم على ملعب التتش، في إطار خطة تجهيز جميع اللاعبين لمرحلة ما بعد العودة من تونس.
شوبير يفتح النار على اللجنة الخماسية ويوجه رسالة صادمة لـ الجنايني
هاجم الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق اللجنة الخماسية المكلفة إدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني بشأن الخطاب المرسل لـ جميع أندية دور الـ 32 من بطولة كأس مصر.
موعد مباراة الأهلى والنجم الساحلي اليوم والقنوات الناقلة
أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" الموعد الرسمى لمباراة الأهلى والنجم الساحلى، المقرر إقامتها بملعب رادس فى إطار لقاءات الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية لبطولة دورى أبطال إفريقيا.
كلام نهائي .. شوقي غريب يطلب محمد صلاح في أولمبياد طوكيو 2020
رد شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي على تصريحات يورجن كلوب التي أكد خلالها عدم إبداء مدرب مصر رغبته في الاستعانة بمحمد صلاح في أوليمبياد طوكيو 2020.
برلماني ليبي يفتح النار على تركيا بعد توقيع اتفاق أمني مع حكومة الوفاق
هاجم رئيس لجنة الشئون الخارجية والتعاون الدولي لمجلس النواب الليبي يوسف العقوري، الاتفاق الأمني الذي وقعته تركيا مع حكومة الوفاق الليبية، مؤكدًا أن الاتفاقية لا تمثل إرادة الشعب وتعد انتهاكًا لاتفاقية فيينا للمعاهدات.