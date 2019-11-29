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أخبار العالم

اتهامات بالتحرش الجنسي للشاهد الرئيسي في تحقيق عزل ترامب

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 06:48 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
اتهمت ثلاث سيدات في مقال نُشر الأربعاء السفير الأميركي حوردون سوندلاند، سفير الولايات المتحدة لدى الاتحاد الأوروبي، بالتحرش جنسيًا بهن، وذلك بعد أسبوع من جلسة استماعٍ في الكونجرس أدلى خلالها هذا الشاهد الرئيسي بشهادته في إطار التحقيق الهادف إلى عزل الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ونفى سوندلاند هذه الادعاءات، قائلًا إنها "ملفقة لدوافع سياسيّة".

وقالت السيدات الثلاث في المقال الذي نشره موقع "بروبابليكا" ومجلّة "بورتلاند مانثلي" إن السفير الأمريكي انتقم منهنّ مهنيًا بعد أن تصدين لمحاولاته التحرش بهن.

وأكّدت إحداهنّ أنها قابلت سوندلاند الذي يملك مجموعة فنادق، قبل ستة عشر عامًا لتطلب منه الاستثمار في أحد مشاريعه. أما الثانية فكانت تعمل في شركة تأمين يربطها به عقد عمل، بينما كانت المرأة الثالثة تبحث عن وظيفة.

كان سوندلاند أشار في 20 نوفمبر مباشرة إلى تورط الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مخطط لإجبار أوكرانيا على التحقيق بشأن منافسه السياسي جو بايدن، وذلك في شهادة مدوية نقلها التلفزيون في جلسة استماع للتحقيق الهادف لعزل ترامب.
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