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فن

أشرف عبدالباقى ينشر صورة له مع نجوم مسرح مصر من تسجيل آخر أغنية.. شاهد

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 07:33 ص
صدى البلد
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سيد احمد
نشر الفنان اشرف عبدالباقى صورة له مع نجوم مسرح مصر من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام".

وعلق اشرف عبدالباقى قائلا " تسجيل آخر أغنية لمسرح مصر " .

وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى : ربنا معاكم - بالتوفيق - منورين.

وأعلن النجم أشرف عبدالباقي لجمهور فرقة "مسرح مصر" بأن الموسم السابع للعروض، الذي انطلق خلال موسم عيد الأضحى الماضي سيكون الأخير للفرقة، بعد تقديمهم ما يقرب من 120 عرضا خلال ستة مواسم سابقة، ما أصاب جمهور الفرقة بصدمة كبيرة.

وأسس الفنان أشرف عبدالباقي فرقة "مسرح مصر" بمُشاركة نخبة من نجوم المُستقبل، قدموا على مدار السنوات الأربع الماضية عبر شاشة إم بي سي مصر.
أشرف عبدالباقى ينشر صورة له مع نجوم مسرح مصر من تسجيل آخر أغنية.. شاهد
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