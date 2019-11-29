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رياضة

إنبي يفرض غرامة 100 ألف جنيه على روقه لهذا السبب

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 07:10 ص
محمد أشرف روقة
محمد أشرف روقة
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ياسمين تيسير
قرر مجلس إدارة نادي انبي توقيع عقوبة مالية على محمد أشرف روقة نجم الفريق عقب رفضه تنفيذ قرار حلمي طولان المدير الفني للفريق.

وغرم إنبي 100 ألف جنيه عقب رفضه قرار طولان بتغيير مركزه .

ويسعى طولان لـ وضع لائحة جديدة بشأن المكافآت والجزاءات داخل الفريق لفرض الانضباط.

وفاز فريق انبي امام الزمالك بهدفين مقابل هدف في الجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يواجه إنبى نظيره الترسانة يوم 6 ديسمبر المقبل، ضمن منافسات دور الـ32 من منافسات كأس مصر.
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