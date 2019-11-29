موهبة وإبداع وصنعة.. الصغار ينافسون الكبار في معرض المنتجات التراثية

قامت كاميرا موقع صدى البلد بجولة في معرض منتجات الحرف التراثية التى تم تنفيذها بالقسم التعليمي في المتحف المصري بالتحرير لعام 2019.





المعرض جاء ضمن إحتفالية نظمها المتحف بمناسبة أعياد الطفولة،وقامت خلالها صباح عبد الرازق مدير عام المتحف المصري بتكريم المؤسسات المشاركة فى أنشطة القسم.





وتنوعت المعروضات ما بين لوحات فنية وجداريات،كذلك منتجات تراثية،ومنتجات جلود وغيرها من المعروضات، التي حازت إعجاب الزوار وكانت موضع إشادة من مدير عام المتحف.





وكشفت سيدة صفوت رئيسة القسم التعليمي بالمتحف أن المنتجات التي تم عرضها جاءت نتاج برنامجي"من جد وجد"و" اكتشف موهبتك " .





وقالت لـ صدى البلد: إن القسم ينظم بصفة مستمرة برامج تعليمية وأنشطة وخاصة في الفترة الصيفية،نسعي من خلالها لإكتشاف المواهب الفنية لدي التلاميذ والصغار.





وأضافت: كما نضع في حسباننا الكبار أيضا، وننظم لهم برامج للتعلم والتدريب على الحرف اليدوية والتراثية، والتي يمكنها أن تصبح مصدر رزق لهم فيما بعد.