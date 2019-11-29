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منوعات

متحف تيت للفنون يعرض آخر أعمال ويليام بليك في كاتدرائية سانت بول

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 08:52 ص
كاتدرائية القديس
كاتدرائية القديس بولس
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أ ش أ
أعلن "متحف تيت للفنون" بالعاصمة البريطانية "لندن، أنه قرر تحقيق أمنية الفنان الراحل "ويليام بليك" بعرض إبداعته الفنية في الكنائس والكاتدرائيات، واتخذ قرارا بعرض أعماله في قبة كاتدرائية سانت بول العملاقة.

وقال مارتن ميرون، كبير أمناء فن ما قبل 1800 في متحف تيت للفنون، إن ويليام بليك دائمًا ما كان لديه طموحات كبيرة، واقترح تفيذ لوحات جدارية ضخمة لم تتحقق أبدًا، وإنتاج مقاطع فنية ومخططات تصويرية كبيرة في الكنائس والقصور.

وتابع ميرون "لقد كان لديه مهنة محبطة، وكان لديه لحظات عندما كان يشعر بالاكتئاب والاكتئاب"، لقد شعر بالغربة عن المؤسسة الفنية ولم يفز أبدًا بالجمهور الذي كان يرغب فيه.
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