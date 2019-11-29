بها 800 ديناصور.. متحف أمريكي يكشف عن شجرة عيد ميلاد غريبة

كشف المتحف الأمريكي للتاريخ الطبيعي عن شجرة عيد الميلاد التي يبلغ ارتفاعها 4 أمتار والمزينة بأكثر من 800 ديناصور من الورق.



ومنذ نحو 40 عاما، يحتفل المتحف الكائن في مانهاتن بموسم العطلات بإنارة الشجرة المغطاة بمئات من الكائنات المنقرضة المصممة من الورق والمرتبطة بعينات من مجموعة التاريخ الطبيعي التى يضمها المتحف.



وقال رئيس المتحف الين فوتر في كلمة خلال مراسم الكشف عن شجرة عيد الميلاد والتي تزينت هذا العام بنماذج من الديناصور "ريكس" إن: "ريكس هو أول ديناصور يتم اكتشافه وتسميته من قبل علماء المتحف وعرض للمرة الأولى عرضا عاما في هذا المتحف، لذلك فهو هنا في منزله منذ زمن بعيد".



يذكر أن نسبة 25% من نماذج الديناصورات الورقية جديدة بينما استخدمت النسبة الأخرى في شجرة عيد الميلاد بمناسبات سابقة.