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أخبار العالم

أول تعليق من الولايات المتحدة بعد استفزاز كوريا الشمالية الجديد

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 08:49 ص
زعيم كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية
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شيماء مصطفى
طالبت الولايات المتحدة الأمريكية، كوريا الشمالية، بتجنب "الاستفزازات" والامتثال للالتزامات الصادرة عن قرارات مجلس الأمن الدولي"، وذلك بعد إعلانها نجاح تجربة منصة إطلاق صواريخ متعددة فائقة الحجم.

ووفقًا لشبكة "سكاي نيوز"، قالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إنها "على عِلم بالتقارير" المتعلقة بقيام كوريا الشمالية بإطلاق صاروخين، "لم يحدد طبيعتهما".

ودعت الوزارة إلى "تجنب الاستفزازات والامتثال للالتزامات المنبثقة عن قرارات مجلس الأمن الدولي وإلى العودة للمفاوضات لتحقيق نزع السلاح النووي بالكامل".

وكانت وكالة أنباء كوريا الشمالية الرسمية، أكدت أن زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أونج، أشرف بنفسه على عملية إطلاق الصواريخ، معربًا عن تهنئته لجيش بلاده بعد نجاح التجربة.

كما أعلنت هيئة الأركان المشتركة بكوريا الجنوبية، في وقت سابق من الخميس أن كوريا الشمالية إطلاق مقذوفتين مجهولتي الهوية باتجاه بحر الشرق، وسط جمود في المحادثات النووية مع الولايات المتحدة.

وأعرب الجيش الكوري الجنوبي عن أسفه لإجراء كوريا الشمالية لاختبار جديد، وطالب مسئول بارز بهيئة الأركان بيونج يانج "بالتوقف فورا عن القيام بهذه الأعمال".

ونقلت وكالة كيودو اليابانية للأنباء عن مسئولين بارزين بوزارة الخارجية تأكيدهم أن اليابان تقدمت بشكوى لسفارة كوريا الشمالية في بكين بشأن الاختبارات.
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