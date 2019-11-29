بعد قطيعة دامت 10 سنوات.. هذه الدولة تعيد العلاقات مع إسرائيل

أعلنت بوليفيا، اليوم الخميس، إنها ستستأنف العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل بعد قطيعة دامت نحو 10 سنوات.





وكان الرئيس البوليفي هوجو موراليس قد قطع هذه العلاقات في أعقاب انتقاده للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عام 2008.





ورحب وزير خارجية الاحتلال يسرائيل كاتس بالقرار، مشيرًا إلى ان هذه الخطوة ستسهم في تعزيز مكانة إسرائيل بالعالم.





وفى سياق منفصل تقدمت حركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل بطلب إلى المحكمة العليا مرة أخرى داعية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى الاستقالة على الفور.





وفقًا لرئيس الحركة إلياد شراجا، كما ذكرت القناة 7 العبرية: "لا يجوز لرئيس وزراء قدمت ضده لائحة اتهام شغل منصبه لمدة دقيقة واحدة".



