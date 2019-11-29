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أخبار البلد

سفير كازاخستان: العلاقات مع مصر شهدت تميزا فريدا خلال السنوات الثلاثة الماضية

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 10:39 ص
صدى البلد
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أ ش أ
أكد ارمان إيساجالييف سفير كازاخستان بالقاهرة أن العلاقات المصرية – الكازاخية شهدت تميزا فريدا خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث ارتفع عدد السائحين الكازخستانيين لمصر 25 مرة وتضاعف حجم التبادل التجاري، ومن المتوقع تنفيذ المزيد من المشروعات التنموية المشتركة عام 2020.

جاء ذلك في كلمته التي ألقاها الليلة الماضية في الاحتفال الذي أقيم بمناسبة مرور 28 عاما على استقلال كازاخستان بحضور السفير هاني سليم مساعد وزير الخارجية للشئون الآسيوية ولفيف من كبار الشخصيات والسفراء والدبلوماسيين المعتمدين لدي مصر.

وأضاف أن كازاخستان وضعت خارطة الطريق السياسية عنوانها التعايش السلمي في علاقتها الإقليمية والدولية من خلال بناء جسور الصداقة والتعاون البناء وفقا لروح ميثاق الأمم المتحدة، مؤكدا أن مصر تتقدم تلك الدول بعلاقتها المتميزة مع بلادنا والتي توصف النموذج الحقيقي للعلاقات الثنائية القوية والناجحة.

وأفاد بأن هذا العام يشكل نقطة مضيئة جديدة حيث شهدت كازاخستان الديمقراطية في أرقي صورها بتبادل السلطة وتخلي الرئيس الأول نور سلطان نزاباييف عن سلطته طواعية سعيا وراء تكريس الفكر الديمقراطي على أرض الواقع مما جسد نموذجا فريدا في عالمنا المعاصر.

وأوضح أن انتخاب الرئيس قاسم جومارت توكاييف جاء ليكمل مسيرة الديمقراطية وتطور وتعزيز البرامج التنموية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد، حيث تعمل الحكومة الحالية على معالجة المشاكل الاجتماعية والتخطيط وتقديم المساعدات للمواطنين الأكثر احتياجا ودعم رجال الأعمال الكازخستانيين وجذب الاستثمارات وحمايتها وتحفيز النشاط الاجتماعي.
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