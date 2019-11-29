كوريا الجنوبية واليابان تعقدان محادثات حول الخلاف التجاري الثنائي نهاية الشهر المقبل

أعلنت وزارة التجارة في كوريا الجنوبية، اليوم /الجمعة/، أنها تعتزم عقد محادثات رفيعة المستوى مع الجانب الياباني، في أول خطوة نحو حل الخلاف التجاري الثنائي بينهما.



وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية أن مسؤولين تجاريين على مستوى العمل من البلدين اجتمعوا أمس في العاصمة سول، من أجل نقاش خطة العمل وجدول المحادثات.



وأوضحت وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية في بيان أن "الجانبين اتفقا خلال الاجتماع على اللقاء في طوكيو في الأسبوع الثالث من ديسمبر لمناقشة سياسات التصدير".



وأضافت الوزارة أن "الدولتين تخططان لتبادل وجهات النظر والآراء حول مواضيع داخلية وخارجية متعلقة بالتصدير خلال اجتماع ديسمبر المقبل".



كما اتفق الجانبان على عقد لقاء تحضيري للمحادثات في فيينا الأربعاء المقبل.



وكانت اليابان قد شددت يوليو الماضي إجراءات تصدير ثلاث مواد صناعية أساسية تعتمد عليها كوريا الجنوبية لتصنيع الرقائق وشاشات العرض، ثم استبعدت جارتها الآسيوية من قائمة الشركاء التجاريين الموثوق بهم.



وترى الحكومة الكورية جميع الإجراءات اليابانية بمثابة انتقام اقتصادي ضد حكم المحكمة العليا على الشركات اليابانية بتعويض ضحايا العمل القسري أثناء الاحتلال الياباني لشبه الجزيرة الكورية 1910-1945، بيد أن اليابان تدعي أن السبب في هذه الإجراءات هو قصور نظام سول للتحكم في تجارة البضائع الاستراتيجية، على الرغم من عدم تقديم دليل على هذا الادعاء.

