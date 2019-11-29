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أخبار العالم

قوات الأمن العراقية تقتل عشرات المحتجين وترامب يحتفل بعيد الشكر في أفغانستان.. أبرز اهتمامات صحف الإمارات

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 09:03 ص
صحف الإمارات
صحف الإمارات
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أحمد محرم
أبرزت صحف الإمارات الصادرة صباح اليوم رفض مصر توقيع تركيا مع حكومة «الوفاق» في طرابلس، على مذكرتي تفاهم في مجال التعاون الأمني والمناطق البحرية، واهتمت بمقتل عشرات المحتجين العراقيين على أيدي قوات الأمن في النجف والناصرية، كما تابعت زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غير الرسمية لأفغانستان.

في الشأن المصري، ذكرت صحيفة "الخليج" أن مصد أدانت الإعلان عن توقيع تركيا، مع فايز السراج، رئيس حكومة «الوفاق» في طرابلس، على مذكرتي تفاهم في مجال التعاون الأمني، وفي مجال المناطق البحرية. وأكدت مصر في بيان أصدرته أمس وزارة الخارجية، أن مثل هذه المذكرات معدومة الأثر القانوني؛ إذ لا يمكن الاعتراف بها على ضوء أن المادة الثامنة من اتفاق الصخيرات السياسي الذي ارتضاه الليبيون، تحدد الاختصاصات المخولة لمجلس رئاسة الوزراء، حيث تنص صراحة على أن مجلس رئاسة الوزراء ككل وليس رئيس المجلس منفردًا يمتلك صلاحية عقد اتفاقات دولية.

وقالت صحيفة "الإمارات اليوم" إن رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي أقال، أمس، رئيس خلية الأزمة في محافظة ذي قار، جميل الشمري، بعد ساعات من تكليفه إعادة فرض الأمن في الناصرية، التي شهدت أعمال عنف أسفرت عن مقتل 24 متظاهرًا، بينما قتل أربعة في بغداد، فيما فرضت السلطات حظرا تجول في مدينة النجف، بعدما أحرق متظاهرون القنصلية الإيرانية فيها.

وبحسب موقع "24" الإخباري، قتلت قوات الأمن العراقية بالرصاص 45 محتجًا على الأقل، أمس الخميس، بعدما اقتحم متظاهرون القنصلية الإيرانية ليلًا وأضرموا فيها النيران، فيما قد يمثل نقطة تحول في الانتفاضة على السلطات المدعومة من طهران.

وأبرزت صحيفة "الاتحاد" تنديد وزارة الخارجية الفلسطينية، أمس الخميس، بمخطط إسرائيلي لتوسيع الاستيطان ببناء 11 ألف وحدة استيطانية جديدة في شمال مدينة القدس المحتلة. وقالت الوزارة، في بيان صحفي، إن المخطط المذكور "ترجمة ميدانية" لإعلان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو مؤخرا اعتبار أن الاستيطان لا يخالف القانون الدولي.

وأفادت صحيفة "البيان" بأن الرئيس اللبناني ميشال عون أكد، أمس، أن الوضع الراهن في لبنان لا يحتمل شروطًا وشروطًا مضادة، مطالبًا الجميع بالعمل من أجل الخروج من الأزمة الراهنة على نحو يحقق مصلحة اللبنانيين ويسهم في حل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد. وقال عون، خلال استقباله في بيروت الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، إنه «يواصل جهوده لتحقيق تفاهم حول الحكومة الجديدة».

دوليًا، ذكرت "الإمارات اليوم" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصل إلى أفغانستان مساء الخميس في زيارة غير معلنة لإحياء عيد الشكر مع الجنود الأمريكيين. وتحدث ترامب مع الجنود الأمريكيين بعد أن قدم لهم الطعام في قاعدة باجرام قرب كابول. والتقى الرئيس الأمريكي بنظيره الأفغاني أشرف غني الذي حضر إلى القاعدة العسكرية.

وقالت "الخليج" إن الصين استدعت أمس الخميس سفير الولايات المتحدة وهدّدت بالرد بعدما وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قانون يدعم المتظاهرين المدافعين عن الديمقراطية في هونج كونج، في وقت تسعى فيه أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم للتوصل إلى هدنة تجارية. وقال بيان وزارة الخارجية الصينية إن الخطوة الأمريكية «بغيضة للغاية، وتحمل نوايا خبيثة». وأضافت الوزارة لاحقًا أن «الصين تحض بشدة الجانب الأمريكي على تصحيح أخطائه وتغيير مساره».

وأفادت صحيفة "الوطن" بأن مجلة "دير شبيجل" الألمانية كشفت أمس عن وجود اتفاق داخل الحكومة الألمانية على حظر نشاطات ميليشيا حزب الله الإرهابي في ألمانيا. وأضافت المجلة أن السلطات الألمانية قد تتخذ القرار بحظر نشاطات حزب الله الإرهابي الأسبوع المقبل، موضحةً أن قرار الحظر يعني أيضًا منع رفع أعلام الحزب في ألمانيا.
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