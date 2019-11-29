سارة مجدي تكتب: فوق عتبة الخذلان

لكل منا قصة عن الخذلان.. أبطالها دَوْمًا هم أقرب الناس اليك … أو من كنت تتوهم انهم حقا يكترثون لأمرك ..أكتب لكل واحد منا واجه الخذلان و مضي دونهم قويا.. و أقول لكل من خذلني يومًا ما ستفهم جيدًا أن الدنيا تدور ثم تعود وتقف عندك لتفعل بك ما فعلته بغيرك، تذكر ذلك جيدًا يامن تؤلم غيرك وتمضي وكأنك لم تفعل شيئًا ..

لأن كل قصة خذلان تحمل في طياتها تفاصيل و مشاعر لا أستطيع حصرها في سطور محدودة .. أكتب في سطور التالية "خواطر" و أفكار ..



كتير منا مبيعرفش يعبر عن اللي جواه ..أختار من السطور اللي جاية اللي يعبر عن اللي جواك و اختار برضه اللي يراضي قلبك و يطبطب عليه ..



الخذلان هو : أن استثنيك من بين الجميع وأحارب بك الدنيا فتحاربني أنت والدنيا معًا .. أشد الخذلان أن يخذلك الشخص الذي طالما حكيت له عن خذلان الآخرين لك !



لم يكن اختيارًا خاطئًا على أي حال.. لا تعاتب نفسك كثيرًا على أنهم يتبدلون.. يتغيرون.. ولا تقتل نفسك من أجل أنهم غابوا أو يغيبون.. يجب عليك أن تؤمن أنهم كانوا مرحلة في قلبك.. وأن هذه الرحلة توقفت هنا.. لأن هذا هو أقصى ما يمكنها أن تصل إليه.. نقطة نهاية القلب.. وتمضي الحياة.



لن تفهم أبدًا ماذا يعني أن يثق بك شخص خائف دائمًا من الخذلان..



الخذلان هو أن يكسرك الشخص الذي قضيت وقتك محاولًا ترميمه..



محزن جدا أن تبقى في علاقة (أيً كان نوعها) لفترة طويلة وبعدها تكتشف أنك لم تترك أثر، وجودك وعدمه لايشكلان فارقًا،من السهل الاستغناء عنك،كل الذي فعلته سدى الطرف الآخر يجعلك في عداد العاديين جدًا في حين أنه أهم شخص في حياتك.الإفراط في التوهم والتوقع مؤذي ومؤسف ويورث الخيبة..



شعور سيء جدًا عندما تضحّي من أجل غيرك، تتنازل عن وقتك الخاص لأجله، تسمع له وتشاركه حزنه وتحاول أن تخفف عنه،وربما قلت عنه في يوم من الأيام أنّه نصفك الثاني من شدة ماتكنّه له في قلبك،ثم تُصدم فجأةً،بأنه يتجاهلك وينكر كل التضحيات والمواقف التي قدمتها له!

وإني أعتذر لقلبي من كُل قلبي عن كُل الذين ظننت أنهم مصابيح تُضيء حياتي وما كانوا إلا عتمة..



فمن شَهِد منكم "الحُب" فليصُنْه.. وأعظم الصيانة صيانة القلوب، فإذا دخلتُمُوها فأحسِنوا سُكناها، فإن خرابها ليس بهيّن !



يبعث الله من يحتضنك في قلبه كوطن صغير .. بعيدًا عن تفاهة هذا العالم والسوء الذي يسكنه في كل زاوية “ رضوى عاشور"



ولو كانوا يعرفونك حقًا، لعرفوا أن تغيرك هذا لم يأتي من فراغ، لعلموا أنك متعب جدًا، وأنك مررت بظروف كان ثمنها غاليًا من نفسك. لكنهم يعرفون فقط أنك أصبحت إنسانًا آخر، ويعرفون كيف يستنكرون ذلك منك ويلومونك عليه باحتراف، هذا ما يعرفونه فقط…



إذا سكنت قلب أحدهم .. واستطعت أن لا ترحل .. فلا ترحل .. انت لاتعلم ماذا يفعل الراحلون في قلوب سكنوها ثمّ رحلوا عنها”..محمد فلاح”



لا أريد أن أكون عاديّة ، أرُيد أن أكون بقعَة نٌور ، أو قطرات مطر على أطراف أوراق الزهر ، أريد أن يقال - بسببها أتفاءَل !



عوض الله جميل، أجمل من حلم قد يراود خيالك.. ليست مواساة دينية للطبطبة على البائسين، لا.. هي بالنسبة لي حقيقة أبصرتها، وأرجو أن يبصرها كل اليائسين، عوض الله جميل ..اللي خذلك و اتغير و بعد هو اللي خسران ..و عوضك بناس بتحبك من قلبها و باقية و حقيقية أحسن ألف مرة من حد بيتغير عليك في موقف أو أي كان السبب .. انسي و اجمد كده عشان لسه حتقابل ناس يخذلوك و تتصدم فيهم و تعدي كل ده برضه عادي ..



أفتكر دايما .. أنك حتقابل ناس كتييييير أشكال و ألوان و ممكن العشم ياخدك فيهم و تتوقع أحسن حاجة منهم و متلقيهاش عشان كده ..خلاصة كل ده في الكام كلمة اللي جاية دول ..



إن كان لا يجمع شَتاتك، لا تَدعهُ يُشتتك، إن كان لا يدفئ قلبك لا تدعهُ يشعرك بصقيع الوحدة، إن كان لا يملئ روحك لا تدعهُ يجعلها خاوية، إن كان لا يصنع من الأيام فرحًا لا تدعهُ ينقلب عليكَ حُزنًا وخوفًا..ما لا يُقومك لا تدعهُ يَهدمك..



