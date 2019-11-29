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أخبار العالم

شاهد.. توقيع ولي العهد السعودي وخطه يبهران رواد تويتر

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 09:23 ص
ولي العهد السعودي
ولي العهد السعودي محمد بن سلمان
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شيماء مصطفى
أثار توقيع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في سجل كبار الزوار بقصر الوطن في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأبدى عدد من النشطاء، إعجابهم بخط الأمير بن سلمان، في الكلمة التي دونها في سجل الزيارات بأبوظبي، والتي قال فيها: "أخوكم.. محمد بن سلمان بن عبد العزيز".

وكان ولي العهد السعودي، وصل إلى الإمارات، الأربعاء الماضي، في زيارة رسمية، التقى خلالها ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد، وعددًا من كبار المسؤولين بالدولة لبحث العلاقات الثنائية والملفات الإقليمية والدولية.

وأكد بن سلمان أن "العلاقات المتينة بين البلدين مبنية على أسس راسخة وتاريخية من التعاون والسياسات المشتركة تجاه شئون المنطقة والعالم"، داعيا الإمارات لتحل ضيف شرف على قمة العشرين المقبلة في السعودية.

وخلال الزيارة، أقام الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، مأدبة غداء تكريما لضيف البلاد والوفد المرافق حضرها عدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين في الدولة.


شاهد.. توقيع ولي العهد السعودي وخطه يبهران رواد تويتر
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