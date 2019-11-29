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تكنولوجيا

بدل الممرضة.. Amazon تضيف ميزة جديدة لمساعدها الصوتي

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 12:09 م
Alexa
Alexa
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شيماء عبد المنعم
أضافت شركة أمازون "Amazon" الأمريكية، ميزة جديدة لمساعدها الصوتي الذكي أليكسا "Alexa"، حيث تساعد الخاصية التذكيرية الجديدة مستخدميها على الحفاظ على مواعيد تناول الدواء.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، سيتم طرح الميزة الجديدة مبدئيًا على بعض العملاء الذين لديهم حسابات معينة، وبعد تشغيل خاصية "إدارة الدواء" من صفحة مهارت أليكسا، ستطلب من المستخدمين إضافة حساب نشط للخدمة.

وسيتمكن مستخدمي المساعد الصوتى "أليكسا" الآن من استخدام مساعدهم الافتراضي لطلب عبوات الوصفات الطبية، وإضافة مواعيد محددة لكل نوع من الأدوية التي يستخدمونها حسب جرعاتها لتذكيرهم بها.

وسوف يتم اختبار مستخدمين جدد خلال عملية الإعداد الخاصة بمساعد "أليكسا"، والتى ستتضمن مراجعة كل دواء يتناوله الشخص والإطار الزمني الذي يتناوله فيه.

ولضمان خصوصية مستخدميها، لن تكشف خاصية تذكيرات "أليكسا" عن اسم الدواء الذي يتناوله المستخدم، ولكن ستذكره من خلال قول: "هذا تذكير، خذ دواءك".

وقالت "راتشيل جيانج"، رئيسة قسم الصحة في شركة أمازون: "إن فكرة ميزة أليكسا الجديدة جاءت من العملاء أنفسهم، حيث لاحظت الشركة أن العملاء يستخدمون وظيفة التذكير العامة لأليكسا للبقاء على المسار الصحيح مع وصفاتهم الطبية الحالية، لذلك قرر فريق الصحة إنشاء ميزة للأدوية على وجه التحديد".

يذكر أن شركة أمازون أضافت مؤخرا، العديد من الميزات الجديدة لمساعدها الصوتي "أليكسا"، والتي تميز بها متحدثها الذكي عن بقية المساعدات الذكية الشبيهة لها المتواجدة بالأسواق، حيث منحت خلال الأيام الماضية متحدث أليكسا خاصية يميز بها نبرة صوت المتحدث الإلكتروني كنبرة البشر.
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