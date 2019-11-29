سقالة خشبية.. مصرع عامل بناء سقط من الطابق السابع بسوهاج

لقى عامل بناء يبلغ من العمر ١٨ عاما مصرعه، لسقوطه من الطابق السابع بعقار تحت الإنشاء أثناء وقوفه على سقالة خشبية، تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى سوهاج الجامعي، وأخطرت النيابة العامة.



كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، قد تلقي إخطارا من الرائد ابراهيم صقر، رئيس مباحث مركز أخميم، بورود اشاره من مستشفي سوهاج الجامعي، بوصول "عبد الرحمن. م. ح" ١٨ عاما عامل بناء ويقيم دائرة المركز "جثة هامدة" ادعاء سقوط من علو.



وبسؤال نجل عمه "عبد الله. ا. ح" ١٩ عاما عامل بناء ويقيم بذات الناحية قرر بأنه أثناء عمله رفقة المذكور بعقار " تحت الإنشاء " بناحية العزبة والعرب ملك "محمود. ا. ح" ويقيم بذات الناحية أختل توازنه وسقط من أعلي سقاله خشبية بالطابق السابع مما نتج عنه وفاته ونفي الشبهة الجنائية.



كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.





