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فن

من أقسم بالله ما ولادي إلى هتجنن مش صوري.. النجوم يكذبون أم يتجملون

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 10:39 ص
شيرين سيف النصر
شيرين سيف النصر
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قسم الفن
نفت الفنانة شيرين سيف النصر أن تكون هي صاحبة الصور المتداولة لها بالعباءة والوزن الزائد، وهي الصور التي انتشرت انتشارا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا.

وأرسلت شيرين سيف النصر بيانا صحفيا، مصحوبا بتسجيل صوتي، لنفي الأمر، وهو البيان الذي لم يقنع كثيرين من صحفيي الفن وبعض المقربين من الفنانة الذين كانوا يؤكدون على صفحاتهم أنها صاحبة الصور بالفعل.

ونشر أحد المواقع الصحفية أمس تصريحا من مصدر بأحد المحاكم يؤكد أن شيرين سيف النصر هي صاحبة الصور، والتي التقطت لها في إحدى المحاكم على خلفية اتهامها إحدى صديقاتها بسرقة مجوهراتها.

أحمد عز

هذا النفي ليس الأول في الوسط الفني الذي يتم التشكيك فيه لاحقا، حيث حدث الأمر نفسه مع النجم أحمد عز وتصريحه الشهير "أقسم بالله ما ولادي"، لنفي نسب توأم زينة إليه، وهو التصريح الذي أصبح مضرب المثل في السخرية من نفي أمر مؤكد، خاصة بعد حكم المحكمة النهائي بصحة النسب، وكتابة شهادة ميلاد للتوأم عزالدين وزين الدين باسم الأب: أحمد عز.


عمرو دياب

"فريق العمل" هي أشهر جملة علق بها النجم عمرو دياب على صورة تجمعه بالفنانة دينا الشربيني، وهي الجملة التي تحولت للسخرية من أي علاقة غرامية، وانتشرت انتشارا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة مع تأكيد العديد من المقربين من الثنائي زواجهما، بحيث يصعب حصر علاقتهما في "علاقة عمل" فقط.

آخرون
كثيرون من الفنانين صرحوا بعكس الحقيقة، خاصة فيما يتعلق بالحب والزواج، قبل أن يثبت عدم صحة كلامهم وتصريحاتهم لاحقا، والأمثلة هنا أكثر من أن تحصى، ابتداء من حسن الرداد وإيمي سمير غانم اللذين نفيا من قبل وجود أي علاقة تربطهم، قبل أن يفاجآ الجميع بزواجهما، وانتهاء بأحمد سعد وسمية الخشاب اللذين أصدرا بيانا لنفي زواجهما قبل أيام من إعلانه رسميا، وغيره هؤلاء وهؤلاء كثير من النجوم الذين صرحوا بغير الحقيقة لأسباب عديدة.
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